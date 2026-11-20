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Le PDG de la Juventus, Giovanni Carnevali, a tempéré les attentes concernant le mercato de janvier. S’il reconnaît la nécessité de renforcer l’effectif après une série de blessures touchant des joueurs de premier plan, le dirigeant admet que les contraintes financières continuent de limiter la marge de manœuvre du club.

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Développer la marque Juventus au-delà du football

Carnevali s’est dit extrêmement fier d’avoir rejoint le club turinois, qu’il considère comme un véritable précurseur dans le football moderne. S’exprimant le jour de son 66e anniversaire, le PDG n’a pas caché sa joie et a décrit sa présence au sein de ce grand club européen comme un immense honneur personnel. Pour Carnevali, rejoindre la Juventus, c’est intégrer une institution qui ne cesse d’avancer et de montrer la voie au reste du monde du football.

« Être ici est une source de fierté. J’ai découvert un club à l’avant-garde. Au fil des années, la Juve a essayé de se projeter vers l’avenir, en considérant que de nombreuses autres possibilités pouvaient être créées au-delà du football », a expliqué Carnevali, cité par Tuttosport.

Carnevali expose la dure réalité du mercato

La discussion s’est rapidement tournée vers une réalité financière difficile, révélant un paradoxe au cœur de la stratégie actuelle du club. Alors que la Juventus est toujours censée jouer les premiers rôles en Italie et en Europe, ses dirigeants ont les mains liées : ils ne peuvent pas dépenser les sommes nécessaires aux recrutements d’envergure généralement requis pour atteindre les sommets. Évoquant sans détour les conséquences de l’accord de règlement financier du club, Carnevali a reconnu que des erreurs passées commises par la direction freinaient aujourd’hui ses ambitions sur le marché des transferts.

« L’une de nos principales difficultés est liée à l’accord de règlement. Si nous voulons réaliser des investissements importants pour recruter des footballeurs, nous ne pouvons pas le faire. C’est une difficulté, car pour obtenir des résultats sportifs, il faut pouvoir investir dans des champions. Le club a procédé à une recapitalisation, ce qui signifie que des erreurs ont été commises au fil des années », a admis Carnevali.

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Aborder le mercato de janvier

Malgré ces contraintes financières, la Juventus peut difficilement rester inactive sur le marché hivernal. Une récente vague de blessures a réduit les options de Luciano Spalletti à plusieurs postes clés. L’indisponibilité de Kenan Yildiz , ainsi que les sérieux problèmes rencontrés par Manuel Locatelli et Khephren Thuram, ont poussé les dirigeants à réévaluer la profondeur de l’effectif. Carnevali travaille en étroite collaboration avec le directeur sportif Frederic Massara et Spalletti pour trouver des moyens peu coûteux de renforcer l’équipe première sans enfreindre les règles financières.

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Le PDG s’est gardé de faire des promesses excessives au sujet de l’activité potentielle du club dans deux mois. Il a mis l’accent sur le travail et le professionnalisme plutôt que sur des déclarations spectaculaires susceptibles de décevoir les supporters. « Je suis confiant, mais il faut du temps. Je garantis du professionnalisme et de la volonté, mais je ne promets rien de particulier », a déclaré Carnevali.

Les postes prioritaires pour Spalletti

Le staff technique a déjà identifié les besoins les plus urgents pour la période hivernale. Le recrutement d’un nouvel attaquant et d’un arrière gauche constitue une priorité absolue afin de donner à Spalletti la souplesse tactique dont il a besoin. L’arrivée d’un milieu de terrain sera également envisagée, mais cette décision dépendra largement des dates de retour prévues par le staff médical pour Thuram et Locatelli. Si leurs retours sont repoussés, Carnevali pourrait devoir trouver des solutions créatives sur le marché pour que l’entrejeu reste opérationnel.

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Au-delà des arrivées, le club cherche aussi à alléger son effectif pour équilibrer ses comptes et faire de la place à d’éventuelles recrues. Au centre d’entraînement de la Continassa, le sentiment est que l’équipe compte actuellement trop d’attaquants de couloir. Gérer ces départs sera tout aussi crucial que recruter : se séparer de joueurs en surnombre pourrait dégager la petite marge financière nécessaire pour attirer les principales cibles de Spalletti avant la fermeture du mercato, fin janvier.