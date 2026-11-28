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La Juventus suit de très près le prochain mercato hivernal. Malgré les polémiques des dernières semaines, sa priorité reste de recruter, pour l’effectif de Luciano Spalletti, un attaquant aux « caractéristiques techniques » différentes de celles de Kolo Muani et Woltemade.

Outre ce renfort offensif, la Juventus tentera d’organiser son budget, qui sera certainement soumis aux contraintes de l’UEFA, entre autres, afin de pouvoir recruter au moins un autre joueur dans un secteur qui n’a pas été renforcé comme souhaité l’été dernier : les postes de latéraux.

UN TRANSFERT MANQUÉ CET ÉTÉ : Dans les derniers jours du mercato estival, l’administrateur délégué Giovanni Carnevali et le directeur sportif Frederic Massara ont tenté de mettre sur pied une opération avec un départ et une arrivée dans ce secteur.

Le Brésilien Juan Cabal figurait alors parmi les joueurs susceptibles de partir, tandis que l’Argentin Nicolas Tagliafico faisait partie des pistes étudiées. Mais l’ancien joueur de Vérone a refusé toutes les propositions, préférant tenter sa chance à Turin. Son transfert avorté vers Bologne ou l’Atalanta a également fait échouer l’éventuelle arrivée de Tagliafico.

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SPALLETTI VEUT UN RENFORT : Jusqu’à présent, Spalletti, également confronté aux très nombreuses blessures dans son effectif, a dû régulièrement adapter les systèmes et faire jouer plusieurs de ses joueurs à des postes qui ne correspondent pas totalement à leurs caractéristiques. Mais en vue du mercato de janvier, il a rappelé au club qu’il avait besoin d’un véritable latéral pour étoffer sa rotation et éviter de trop solliciter des joueurs comme Kalulu et Cambiaso, qui devraient actuellement être titulaires à ce poste et qui ont tous deux déjà connu plusieurs pépins physiques.

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TAGLIAFICO RESTE UNE OPTION : Nicolas Tagliafico reste aujourd’hui une option solide et envisageable pour janvier. Le latéral argentin né en 1992 est sous contrat avec Lyon jusqu’au 30 juin 2027 (donc jusqu’à la fin de la saison) et pourrait quitter le club à un coût très réduit en janvier.

Cette saison, il n’avait disputé que six matches sous les ordres de Paulo Fonseca. Après le départ du Portugais pour le Sporting Lisbonne, sa situation ne s’est pas améliorée : Carlos Vicens ne lui a accordé que 16 minutes lors de la confrontation directe avec Lille.

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LA PISTE MIRANDA REFait SURFACE : Les autres options ne manquent pas et ne manqueront pas, puisque la Juventus devra, comme indiqué, composer avec ses moyens. Le club suit également de près la situation de Juan Miranda, un joueur que le directeur sportif Massara apprécie depuis longtemps et dont le contrat avec Bologne expire à la fin de la saison prochaine. Les négociations pour une prolongation ne décollent pas, et la Juventus comme l’AC Milan tentent de profiter de cette situation.