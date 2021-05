Juventus, Cristiano Ronaldo rentre un peu plus dans l’histoire

Buteur à Sassuolo, Ronaldo a inscrit son 100eme but avec la Juve. C’est la 3eme fois qu’il atteint ce total après Manchester United et le Real Madrid.

A défaut d’empiler les trophées cette saison avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo continue d’inscrire un peu plus son nom au panthéon du football. Pendant que la Vieille Dame relevait la tête sur la pelouse de Sassuolo (1-3) après la claque reçue contre le Milan AC, l’attaquant portugais a inscrit son 28eme but de la saison, confortant un peu plus sa place de leader au classement des buteurs.

Mais cette réalisation est loin d’être anecdotique puisqu’elle permet au quintuple Ballon d’Or de franchir la barre des 100 buts avec le club turinois. S’il a gagné son pari avec Paulo Dybala dans la course à celui qui franchira en premier ce seuil symbolique vu que l’Argentin a inscrit le sien en fin de rencontre, Cristiano Ronaldo a surtout écrit une ligne de plus dans sa galerie des records, mercredi soir.

En devenant centenaire avec la Vieille Dame, l’international portugais est le premier joueur à franchir cette barre dans trois clubs différents. Il avait déjà réussi pareille statistique du côté de Manchester United (118 buts) mais surtout au Real Madrid (450 buts) dont il est le meilleur buteur de l’histoire.

Si l’on veut pousser le record encore plus loin, il convient de rappeler que Cristiano Ronaldo a également trouvé le chemin des filets à 103 reprises en sélection, étant d’ailleurs à la poursuite du record international de l’Iranien Ali Daei et ses 109 buts.

Cette chasse aux records ne doit malgré tout pas faire oublier la saison compliquée de la Juventus Turin qui n’est toujours pas sûre de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine.

Avec 72 points et un point de retard sur le Napoli et trois sur l’Atalanta et le Milan AC, les hommes d’Andrea Pirlo n’ont pas leur destin entre les mains. Samedi, ils accueilleront l’Inter Milan, sacré champion, avec l’ambition de continuer à mettre la pression sur les trois clubs qui les précèdent, à une journée de la fin de la Serie A.