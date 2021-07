Juventus, Combien gagne Cristiano Ronaldo ?

Arrivé à la Juventus Turin durant l'été 2019, Cristiano Ronaldo est parmi les joueurs les mieux payés du monde. En voici le détail.

Cristiano Ronaldo a été le protagoniste d'un transfert surprise durant l'été 2019, avec un passage du Real Madrid à la Juventus pour plus de 100 millions d'euros. Une opération qui, compte tenu de son statut de footballeur le plus populaire de la planète et multiple vainqueur du Ballon d'or, lui avait valu une solide augmentation de salaire dans le nouveau contrat signé avec la Juve.

Cristiano Ronaldo a signé un contrat de 31 millions d'euros par an avec la Juventus jusqu'en 2022. Ce chiffre fait de lui le troisième joueur le mieux payé au monde, derrière Neymar (36 millions) et Messi (46 millions).

COMBIEN CRISTIANO RONALDO GAGNE ?

Par seconde - 99 centimes d'euro

Par minute - 59,7 euros

Par heure - 3582 euros euros

Par jour - 85 968 euros

Par mois - 2,58 millions d'euros

Par an - 31 millions d'euros

QUI SONT LES SPONSORS DE CRISTIANO RONALDO ?

Le contrat de sponsoring le plus important est avec Nike. Cristiano Ronaldo est le troisième sportif à avoir signé un contrat « à vie » (d'une valeur d'environ 24 millions par an) avec la marque américaine, après les champions NBA Michael Jordan et LeBron James. Parmi les autres marques qui l'ont choisi comme représentant se distinguent EA Sports, Clear Shampoo, HerbaLife, PokerStars, Samsung, TAG Heuer et Toyota.

QUEL EST LE BUSINESS DE CRISTIANO RONALDO ?

Cristiano Ronaldo a créé sa propre marque de vêtements avec l'acronyme CR7. Initialement née comme une ligne de sous-vêtements, elle a ensuite évolué avec une production plus large, des chaussures aux parfums. Cristiano Ronaldo a récemment investi dans une chaîne d'hôtels extra-luxe, Pestana CR7 : pour le moment il n'y a que deux hôtels (un à Funchal et un à Lisbonne), mais d'autres sont prévus à Madrid et à New York. Il possède également une série de salles de sport, marquées par la marque CR7 Fitness.

COMBIEN D'ABONNES CRISTIANO RONALDO A-T-IL : INSTAGRAM, FACEBOOK, TWITTER ?

Cristiano Ronaldo est le sportif le plus populaire sur les réseaux sociaux. Derrière son nom se cache un empire d'environ 358 millions de followers répartis comme suit : 159 millions sur Instagram, 122 millions sur Facebook et 77 millions sur Twitter.

QUELLE EST LA FORTUNE DE CRISTIANO RONALDO ?

Personne ne peut confirmer avec certitude le chiffre exact, mais on estime que la valeur nette se situe entre 230 et 290 millions d'euros. Selon Forbes, Cristiano Ronaldo a gagné plus que tout autre sportif en 2017 : 93 millions de dollars, plus que LeBron James (86) et Leo Messi (80).