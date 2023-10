Juventus : Ce que pense Rabiot de la suspension de Fagioli pour Paris sportifs

Nicolo Fagioli est suspendu plusieurs mois dans une affaire relative aux paris sportifs. Adrien Rabiot aborde le sujet et donne son avis.

La Juventus Turin était en déplacement à San Siro, dimanche, dans le cadre de la neuvième journée de Serie A italienne. A l’issue de ce match, la Vieille Dame s’impose sur la plus petite des marges (0-1) devant les Rossoneri.

Adrien Rabiot capitaine, « un honneur » pour le Français

Grâce à un but de Manuel Locatelli, dimanche, la Juventus Turin s’est offert l’AC Milan dans le duel au sommet du championnat italien comptant pour la neuvième journée. Un match au cours duquel le milieu de terrain français, Adrien Rabiot, a porté le brassard de capitaine. A l’issue du match, l’international milieu de terrain central des Bleus (39 capes, 3 buts) dit toute sa joie d’être capitaine d’un soir avec son club.

"Cette victoire pèse beaucoup. Nous voulions montrer que nous sommes là et que cette année nous avons pour objectif de finir dans les quatre premiers, et même plus si nous en avons l'occasion, après ces grands matches. Nous avons très bien joué et nous n'avons jamais lâché un pouce. Je suis content, c'est ma cinquième année ici. J'adore ce club et avoir porté le brassard de capitaine est un honneur pour moi", s’est réjoui l’ancien du Paris Saint-Germain.

L'article continue ci-dessous

Getty

Fagioli suspendu, ce qu’en pense Rabiot

En dehors de la suspension de Paul Pogba pour dopage, la Juventus Turin fait aussi face à un autre souci extra sportif avec un autre joueur. Il s’agit en effet de Nicolo Fagioli, qui est suspendu pour sept mois par les instances compétentes en raison des faits de paris sportifs. Le joueur a été sanctionné pour s'être livré à des paris sur des matchs de football, une activité interdite aux joueurs professionnels. L'instance a précisé que la peine de Fagioli portait officiellement sur 12 mois, mais elle est réduite à sept parce que le footballeur a accepté un programme de soins en matière de lutte contre la dépendance au jeu.

Interrogé sur le sujet après la victoire (0-1) de la Juventus, le capitaine du soir aborde brièvement la question. "Nous savons tous ce qui est arrivé à Fagioli, il est avec nous tous les jours. Nous essayons de gagner pour lui aussi et nous le soutenons", a déclaré l’ancien Toulousain à l’issue de la rencontre.

Notons par ailleurs que Sandro Tonali (Newcastle United) et Nicolò Zaniolo (Galatasaray) sont aussi dans le viseur des autorités judiciaires.