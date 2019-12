Juventus - Bonucci : "Sarri ? Une transformation totale"

Arrivé cet été sur le banc des bianconeri, l'entraîneur italien a beaucoup changé au club selon son défenseur.

Leonardo Bonucci a pris la parole lors d'un événement Randstad, organisé au stade Allianz, au cours duquel il a abordé divers sujets liés au monde du football et à la , ainsi que les changements apportés par le nouvel entraîneur.

"Nous devons comprendre le changement, sinon nous sommes perdus. Et c'est ce qui s'est passé avec Sarri : c'était un changement total. Nous devons l'accepter sans présomption, sans penser que nous avons toujours raison", a notamment déclaré le défenseur central italien à propos du changement d'entraîneur l'été dernier à Turin. Avant d'évoquer ses propres performances.

"Je suis autocritique de moi-même, quand je fais une erreur sur le terrain, je m'en rends compte immédiatement. C'est aussi ce qui vous permet de vous améliorer dans le jeu. (...) Vous prenez conscience du jeu et de vos moyens et vous grandissez."

Enfin, l'international transalpin est revenu sur son choix de quitter la Juve pour l' à l'été 2017... avant de faire le chemin inverse douze mois plus tard. "Je suis plus sage aujourd'hui. La décision d'aller à l'AC Milan m'a permis de mûrir en tant qu'homme, mais à la Juventus, je peux me donner à 100%."