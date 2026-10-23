Le niveau de Vinicius Junior a connu une baisse remarquée ces derniers temps, après avoir été incapable de réaliser le moindre dribble lors de deux matchs consécutifs, un signe qui soulève des interrogations sur l'état de forme de la star brésilienne, qui sera absente lors des trois prochains matchs du Real Madrid en Liga en raison d'une suspension.

Vinicius était entré en jeu le 10 octobre, lors du match entre le Real Madrid et Villarreal au stade Santiago-Bernabéu, et en seulement 20 minutes, il a réussi deux dribbles et a été à l'origine de l'action qui a abouti au deuxième but de la formation madrilène, avant que survienne l'épisode qui a tout changé : l'arbitre assistant vidéo a annulé le but inscrit par le joueur brésilien lui-même, après avoir révélé qu'il avait tiré les cheveux de Saliba, ce qui a conduit à une suspension de quatre matchs, dont un déjà purgé dimanche dernier face à Séville.

La star brésilienne ne participera pas non plus au Clasico face au Barça.

Selon le journal espagnol « Marca », Vinicius avait participé au match contre Leipzig, mais il n'a pas tenté le moindre dribble durant 70 minutes, alors même que le dribble représente l'essence de son style de jeu.

Vinicius n'a pas non plus tenté de dribbler lors du dernier match qu'il a débuté comme titulaire face à la Roma, durant lequel il a joué 59 minutes, affichant le même bilan, sans aucune tentative de dribble.

Vinicius est apparu sous un visage contraire à sa nature face à Leipzig, puisqu'il n'a pas cherché à déborder ses adversaires et n'a pas souri, deux traits ancrés dans la personnalité du joueur brésilien et dans son style de jeu, qui n'avait pas changé même dans les ambiances les plus hostiles.

Mais le joueur brésilien a paru, mercredi, apathique et presque triste, un état qui n'a pas suscité un grand intérêt, mais qui a poussé José Mourinho à le commenter avec compréhension, conscient du besoin de l'équipe de voir la star brésilienne afficher son meilleur niveau.

L'entraîneur du Real Madrid a voulu s'étendre sur cette question, déclarant : « S'il est triste, c'est une affaire très personnelle. Vous pouvez vous faire votre propre impression, mais je pense qu'il est le seul capable de vous dire franchement ce qu'il ressent ou ne ressent pas. En tant qu'entraîneur, je suis satisfait du match qu'il a livré. Les attentes envers Vinicius sont toujours plus grandes, et on attend de lui qu'il soit décisif grâce à ses qualités individuelles, mais il a disputé un match qui m'a plu. »

Il a ajouté : « Parmi les trois attaquants, il a été le joueur le plus responsable en matière d'équilibre défensif de l'équipe. L'arrière droit de Leipzig se déplaçait entre les lignes, et Vinicius a très bien réussi à fermer les espaces devant lui. Le ballon n'a atteint la zone centrale qu'une seule fois. Sur le plan offensif, son impact n'a pas été écrasant, mais il a joué avec équilibre. Il n'a pas perdu le ballon, et il a eu une occasion repoussée de façon magistrale par le gardien. »

L'entraîneur du Real Madrid a poursuivi : « Le changement n'était pas la décision d'un entraîneur mécontent de la prestation de son joueur, mais d'un entraîneur qui dispose d'un banc solide. Lorsque j'ai effectué le changement, je savais que je pouvais imprimer un autre rythme au match en faisant entrer des joueurs comme Diomande et Endrick. Je savais que je disposais de ces options sur le banc, et vous devez vous y habituer, car je remplacerai souvent un joueur qui ne livre pas une mauvaise prestation, afin de faire entrer un joueur qui m'apporte des éléments différents. »

Il a continué : « Je comprends que l'on parle du besoin de Vinicius d'être soutenu par tout le monde, et je pense qu'il en a effectivement besoin. Les sifflets lorsque nous jouons à l'extérieur donnent au joueur un surcroît d'ardeur, mais lorsqu'ils proviennent des supporters de ton propre club et sur ton propre terrain, ils le blessent. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis satisfait de ce qu'il a produit. »

Le dribble constitue une part essentielle de la nature du jeu de tout joueur occupant le poste d'ailier, comme Vinicius, ce qui place la star brésilienne sous une pression supplémentaire actuellement, car Yan Diomande, qui peut jouer sur les deux côtés, a réussi à tenter de déborder ses adversaires 47 fois depuis le début de la saison, avec un taux de réussite de 66 %.

En revanche, Vinicius a tenté le dribble à 38 reprises, avec un taux de réussite de 42 %, et ce malgré plus de 800 minutes disputées, contre 565 minutes pour le joueur ivoirien.

Diomande aura l'occasion de continuer à améliorer ses statistiques lors des trois prochains matchs de Liga face au Barça, à Racing et à Valence, des confrontations que Vinicius manquera en raison de sa suspension.

La star brésilienne devrait faire son retour sur les terrains le 4 novembre, lors de la rencontre face à l'AEK Athènes en Ligue des champions, dans la capitale grecque Athènes. On saura alors si la baisse de son niveau face à la Roma et à Leipzig n'était qu'un état passager dans le jeu d'un joueur dont personne, au sein du Real Madrid, ne doute des qualités.



