La Fédération néerlandaise de football (KNVB) confirme que les Pays-Bas devront finalement se passer de Jurriën Timber pour la Coupe du monde. Le défenseur d’Arsenal, toujours handicapé par des problèmes physiques, a été écarté par le sélectionneur Ronald Koeman.

Le défenseur d’Arsenal souffrait depuis plusieurs semaines d’une lésion à l’aine et avait malgré tout rejoint le stage de préparation des Oranje à New York, où son état a été évalué ces derniers jours afin de déterminer s’il pourrait être opérationnel pour la compétition.

Il a finalement été décidé que le défenseur ne serait pas disponible pour la Coupe du monde. Selon la KNVB, le joueur « n’est pas suffisamment remis de sa blessure à l’aine pour participer à la Coupe du monde de manière médicalement responsable ».

Victime de douleurs à l’aine depuis des mois, il avait tout de même fait son retour tant attendu comme remplaçant lors de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (1-1, défaite aux tirs au but) fin mai. S’il avait alors fait forte impression, il semble avoir conservé des séquelles physiques de cette prestation.

Sa place est immédiatement reprise par Lutsharel Geertruida. Le défenseur de Sunderland, déjà présent sur la liste des suppléants, a été appelé sans délai pour pallier cette défection.

Le défenseur rejoindra le groupe à Kansas City, où le sélectionné réside durant la Coupe du monde. Le groupe de 26 joueurs est ainsi à nouveau au complet à l’approche du début du tournoi.



