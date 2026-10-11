« C’est tout à fait normal, de nos jours, dans ce milieu. Il faut toujours revenir sur ce genre de questions quand on perd un ou deux matches », a déclaré Schmidt dans l’émission Aktuelles Sportstudio sur la chaîne ZDF, avant d’insister : « Nous en sommes très loin. »





La semaine dernière, Sport Bild et Sky, entre autres, avaient rapporté que le nouvel entraîneur Martin Demichelis était déjà sur la sellette après un début de saison difficile, marqué par seulement deux victoires lors des quatre premiers matches, et que Leipzig étudiait de possibles successeurs, dont l’ancien sélectionneur allemand, qui avait déjà entraîné le club saxon de 2019 à 2021.

Il avait également été rapporté que Nagelsmann n’excluait pas un retour au RB Leipzig, mais qu’il suscitait aussi l’intérêt de clubs de Premier League anglaise. Schmidt a fermement démenti que le nom de Nagelsmann ait été évoqué au RB Leipzig. « Vous voulez dire au RB Leipzig ? Pas à ma connaissance. Pas auprès de moi », a déclaré le nouveau responsable mondial du football.

Martin Demichelis est-il toujours solidement installé à son poste au RB Leipzig ?

Quoi qu’il en soit, les discussions autour du poste d’entraîneur à Leipzig, si elles ont bien eu lieu, devraient être closes pour le moment. Samedi soir, les joueurs du RB Leipzig, inspirés dans le jeu, ont balayé l’Eintracht Francfort 6-0.

Prochains matchs RBL Ligue des Champions 15:00 PSV

Schmidt a donc également souligné : « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une certaine stabilité au poste d’entraîneur. Pour le moment, nous sommes satisfaits de la manière dont les choses se sont passées aujourd’hui. Nos entraîneurs bénéficient aussi du soutien maximal de notre équipe mondiale. C’est là-dessus que nous sommes totalement concentrés », a déclaré Schmidt, qui a officiellement succédé à Klopp à ce poste au sein du groupe le 1er octobre.

À propos de Demichelis, il a déclaré : « J’ai de l’expérience avec les joueurs argentins, notamment au Benfica, et j’aime leur mentalité. La plupart des joueurs argentins occupent des rôles de leaders dans leurs clubs. Ils apportent ce petit plus dont on a besoin pour gagner des matches. C’est aussi l’impression que j’ai eue de lui. »

Le RB Leipzig poursuivra sa saison dès mardi prochain en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven. Il disputera ensuite le choc de Bundesliga sur le terrain du Bayern Munich, avant de retrouver la Ligue des champions face au Real Madrid.