Un rapport de presse a révélé les détails de la deuxième journée de Julian Alvarez à l'entraînement de l'Atlético Madrid, qu'il a rejoint hier, à l'issue des vacances dont il a bénéficié après la fin de la Coupe du monde 2026.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que Julian Alvarez poursuit le programme d'entraînement physique conçu pour lui et pour les autres joueurs ayant participé à la finale de la Coupe du monde aux États-Unis. L'attaquant est arrivé à 11h30 (heure espagnole) au complexe d'entraînement de Cerro del Espino, à Majadahonda, où il a effectué une séance d'entraînement individuelle avec le préparateur physique Luis Peñedo.

L'entraînement a débuté par des exercices variés sur le terrain, avant de se poursuivre en salle de sport.

L'attaquant argentin s'est entraîné seul, tout comme les autres joueurs de la sélection argentine qui ne se sont pas rendus en Corée du Sud pour affronter Manchester City dimanche dernier.

Avant l'arrivée de Julian, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena, Alexander Sørloth et Juan Musso s'étaient entraînés à Majadahonda.

Quant aux autres membres de l'équipe, ils profitent de quelques jours de repos après le déplacement en Corée du Sud ; ils devraient retrouver leurs coéquipiers demain, mercredi.

Julian espère une rencontre attendue de longue date avec Diego Simeone, avec lequel il prévoit d'avoir une longue discussion, en plus de retrouver les joueurs ayant participé à la Coupe du monde qu'il n'a pas croisés ces derniers jours.

Julian devrait, au cours de cette rencontre, aborder son avenir possible loin du club, une éventualité que l'Atlético Madrid n'envisage pas actuellement.

Le « Cholo » a déjà annoncé qu'il comptait sur lui pour la saison qui débute le 19 août à domicile face à Malaga.

L'entraîneur a déclaré lors de la conférence de presse tenue à Séoul : « La situation est parfaitement claire, le club a pris une décision que Miguel Ángel (le directeur général) a bien expliquée. Sur le plan sportif, nous sommes très heureux d'avoir un joueur comme Julian, et nous l'aiderons sans aucun doute à continuer de grandir et de progresser, et à continuer de donner le meilleur de lui-même comme il l'a fait ces deux dernières années, ce qui a été énorme. »

De son côté, Julian s'est plié au plan du club après son retour de vacances, mais il attend la rencontre la plus importante pour lui en cette période avec Simeone, afin de tenter d'obtenir le feu vert pour réaliser son rêve d'un transfert au Barça.