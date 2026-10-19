Pour Lothar Matthäus, Jürgen Klopp doit impérativement envisager le retour de Füllkrug en équipe nationale. Parce que Füllkrug est « un bon gars », qu’« il est apprécié » et, surtout, parce qu’« il marque, il inscrit des buts, plus que n’importe qui d’autre. Si ce ne sont pas des arguments », a déclaré Matthäus lors d’un événement organisé par son sponsor Interwetten, en évoquant également les difficultés de ses concurrents en sélection allemande.

« Bien sûr, cet avant-centre nous manque. On parle toujours des jeunes joueurs. Mais le seul qui convainc par ses buts et présente des arguments, c’est Niclas Füllkrug », a affirmé l’ancien international, détenteur du record de sélections avec l’Allemagne. À ses yeux, Kai Havertz, qui a récemment dû quitter à nouveau le rassemblement sur blessure, n’est pas un véritable avant-centre. Tim Kleindienst s’est de nouveau blessé au Borussia Mönchengladbach et Nick Woltemade « cherche sa forme. Jürgen Klopp devrait le voir lui aussi ».

Woltemade a certes inscrit récemment son deuxième but pour la Juventus, où il est prêté, en Ligue Europa, mais il n’a toujours pas marqué en championnat. Ces derniers temps, il s’est régulièrement retrouvé au banc des accusés dans la presse italienne et au cœur des critiques, tandis que la Vieille Dame a récemment touché un nouveau fond après une débâcle 0-3 contre la Lazio.

C’est sans doute aussi pour cette raison que Matthäus conseille à l’attaquant de revenir en Bundesliga.

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Pourquoi Füllkrug a-t-il manqué la Coupe du monde ?

Selon Matthäus, Füllkrug n’est certes que « d’un bon niveau moyen », mais, malgré son âge avancé (33 ans), il pourrait actuellement « aider au moins jusqu’au Championnat d’Europe ».

Füllkrug a figuré pour la dernière fois dans le groupe de l’équipe d’Allemagne début septembre 2025. Après son transfert du BVB à West Ham United, son corps l’a trop souvent lâché. En raison de blessures musculaires récurrentes et d’une irritation persistante du tendon d’Achille, il n’a disputé que 29 matches officiels avec les Hammers en un an et demi (3 buts, 2 passes décisives). Un prêt à l’AC Milan n’a pas non plus apporté le rebond espéré (20 matches, 1 but), si bien que Füllkrug a finalement manqué la Coupe du monde l’été dernier.

Il s’est ensuite fait prêter par West Ham à Brême, où il a soudainement retrouvé une forme éclatante. En sept matches officiels, Füllkrug a déjà inscrit sept buts. Récemment, il a rapporté deux points au Werder grâce à un doublé contre le SC Paderborn et à un but de dernière minute à Dortmund.

Jürgen Klopp rappellera-t-il Füllkrug en équipe d’Allemagne ?

Le joueur de 33 ans, lui, ne veut rien entendre des débats naissants sur un retour en équipe d’Allemagne. Il l’a encore clairement dit ce week-end. « J’aimerais bien, et je crois que je suis toujours très respectueux envers les médias, que les médias commencent aussi à me respecter. Et si j’ai dit 44 fois que je ne voulais pas en parler, ce serait bien qu’on n’en parle plus », a déclaré Füllkrug à DAZN.

Son entraîneur Daniel Thioune a, de son côté, rappelé que Füllkrug occupe actuellement la tête du classement des buteurs de Bundesliga avec Patrik Schick (Bayer Leverkusen) et que « quand quelqu’un est en tête du classement des buteurs, c’est qu’il n’a pas fait grand-chose de travers ». Bien sûr, la décision concernant un retour de Füllkrug appartient à Klopp, mais : « S’il a besoin de buts, il devrait l’appeler. »

La prochaine trêve internationale aura lieu à la mi-novembre, lorsque l’Allemagne affrontera la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre) en Ligue des nations. Le directeur sportif de la Fédération allemande, Rudi Völler, s’était récemment montré ouvert à un retour de Füllkrug.

« Il sait marquer de la tête, c’est déjà un fait. S’il inscrit des buts comme ceux-là, oui, pourquoi pas ? », a-t-il déclaré il y a une semaine dans l’émission Sport1-Doppelpass : « Jürgen Klopp suivra ses prochains matches. » Mais il ne faut pas non plus « oublier que nous parlons de l’Euro dans deux ans. Il sera encore plus âgé ».

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Tresoldi, Pejcinovic, Brunner : l’Allemagne a-t-elle vraiment un problème d’avant-centres ?

Peut-être sera-ce alors déjà l’heure des jeunes attaquants. Parmi eux, Nicolo Tresoldi, en particulier, a récemment fait les gros titres en enchaînant les buts avec Bruges et l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans, et en établissant même des records en Ligue des champions. L’Italo-Allemand veut toutefois attendre la fin de l’Euro Espoirs, l’été prochain, pour décider quelle fédération il représentera à l’avenir.

Outre Tresoldi, Dzenan Pejcinovic et Younes Ebnoutalib sont également appelés à incarner l’avenir de l’Allemagne. Mais, alors que Pejcinovic traverse une véritable crise de forme depuis son transfert du VfL Wolfsburg au VfB Stuttgart pour 25 millions d’euros et attend toujours son premier but en Bundesliga avec les Souabes, Ebnoutalib a une nouvelle fois offert la victoire à l’Eintracht Francfort vendredi dernier. Le joueur de 23 ans compte actuellement six buts et deux passes décisives en sept matches officiels.

Paris Brunner s’est montré encore un peu plus en forme récemment avec l’AS Monaco et les moins de 21 ans. Il a inscrit un doublé dès ses débuts avec la sélection Espoirs et, avec sept buts en huit matches, il est actuellement indispensable à Monaco.

Le problème d’avant-centre que Matthäus voit actuellement en Allemagne se résoudra peut-être donc de lui-même dans un avenir proche. Mais, pour l’heure, la hiérarchie des attaquants est claire à ses yeux : « Havertz numéro un, puis Füllkrug en tant que joueur expérimenté. On peut y ajouter Tresoldi au vu des buts qu’il a marqués. »