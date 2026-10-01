Turki Al-Ajma, le célèbre journaliste saoudien, a tenu des propos retentissants au sujet du départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement du Portugal, après la crise provoquée avec l'entraîneur chevronné Jorge Jesus.

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Ronaldo est entré en conflit avec Jesus ces derniers jours, après la décision du technicien portugais de ne pas le faire jouer contre la Norvège, alors même qu'il s'était échauffé pendant une longue période. Ce qui a embrasé la crise, ce sont les déclarations du vieux sélectionneur, dans lesquelles il a affirmé que « le Don » ne changerait ni sa philosophie ni son plan, poussant la star d'Al-Nassr à décider de quitter le rassemblement et de se diriger vers Madrid.

À ce sujet, Al-Ajma a déclaré dans des propos tenus sur le réseau saoudien « Thmanyah » : « Il est évident que Jesus ne plaisante pas, car il a pris une décision ferme, malgré la valeur de Cristiano Ronaldo. »

Et d'ajouter : « Dans certains récits, le héros survit, mais dans le récit de Ronaldo, "le héros est mort", et c'est quelque chose de normal pour l'histoire du Don ; il fallait bien qu'elle se termine de cette manière. »

Il a conclu : « Ronaldo est une grande valeur, sans le moindre doute, mais de mon point de vue, c'est la fin du parcours historique. »



