Tomás Roncero, célèbre analyste de l'émission El Chiringuito et rédacteur en chef adjoint du quotidien AS, a affirmé que la confiance des supporters du Real Madrid envers le système arbitral espagnol avait atteint un stade difficilement réparable, en raison de l'affaire des paiements versés par le Barça à Enríquez Negreira, soulignant que tout arbitre sait qu'aider la Maison Blanche lui attirera des ennuis, tandis qu'aider le club catalan lui apportera des avantages.

Le Real Madrid vit une véritable colère après les événements survenus lors de la rencontre face à Villarreal, samedi dernier en soirée, au stade Santiago-Bernabéu, au cours de laquelle le club madrilène a récolté les trois points en s'imposant sur le score d'un but à zéro, signé Yan Diomande en seconde période.

Mais les projecteurs se sont entièrement tournés vers Vinicius Junior, expulsé pour avoir tiré les cheveux de Saliba, lors d'une scène qui s'est conclue par un but du joueur brésilien.

La colère du club madrilène a atteint un tel point que José Mourinho a renoncé à se présenter en conférence de presse après le match, et que tous les représentants du Real Madrid se sont abstenus de s'adresser aux médias.

Tomás Roncero, connu pour son soutien au Real Madrid, a relayé ce sentiment lors de son intervention sur la radio espagnole Cadena SER, dans le dernier numéro de l'émission « Carrusel Canalla », estimant que la méfiance des supporters du Real Madrid à l'égard du système arbitral espagnol était devenue une chose « sur laquelle il n'est plus possible de s'entendre », à cause des paiements versés par le Barça à Enríquez Negreira.

Roncero a déclaré : « Ce sont les mêmes personnes qui étaient là avec Negreira ou qui ont été formées par lui. L'arbitre qui commettait des erreurs favorables au Barça voyait sa situation s'améliorer, obtenait le badge international et se voyait confier la finale de la Coupe du Roi. C'était leur manière d'influencer l'arbitrage. Et tant que de nouveaux arbitres non influencés par tout cela n'arriveront pas, il est impossible que la situation change. »

Il a ajouté : « Tout arbitre sait que s'il favorise le Real Madrid, il aura un problème. En revanche, s'il le fait avec le Barça, tout se passera à merveille pour lui. »

Pour conclure son propos, Roncero est revenu sur l'une des crises arbitrales les plus marquantes du football espagnol de ces dernières années : « La veille de la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et le Barça, les deux arbitres qui devaient diriger la rencontre ont attaqué le Real Madrid lors d'une conférence de presse. »

Le journaliste a également défendu les vidéos diffusées par la chaîne du Real Madrid et ses critiques directes du système arbitral : « Parfois, dans la vie, il faut se révolter contre l'injustice. Les vidéos diffusées par la chaîne du Real Madrid contiennent de vraies images, et non des images générées par l'intelligence artificielle. »

En attendant la décision du comité de compétition, les prévisions indiquent que Vinicius Junior sera absent du prochain Clasico entre le Barça et le Real Madrid, prévu le 25 octobre au Camp Nou.

Le joueur brésilien manquera également la rencontre face à Séville, prévue lors de la journée suivante de la Liga au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

La sanction de Vinicius pourrait aller jusqu'à trois matches de suspension, si le comité prend en compte les gestes jugés inappropriés envers l'arbitre après son expulsion, ce qui pourrait également entraîner son absence lors de la rencontre entre le Racing et le Real Madrid début novembre.



