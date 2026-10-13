Journaliste espagnol : le Real Madrid s'enfonce dans une spirale d'excuses absurdes

Le journaliste espagnol Xavier Bosch estime, dans sa chronique publiée par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, que le Real Madrid possède tous les atouts nécessaires pour jouer le titre en Liga et en Ligue des champions, et pour dominer n'importe quel adversaire, y compris un Barça étincelant. Mais il gaspille son potentiel à cause d'une tension excessive et d'une obsession pour ce qu'il qualifie de campagne imaginaire contre l'arbitrage, au lieu de se concentrer sur le football.

Bosch ajoute dans sa chronique :

« Il y a Thibaut Courtois, Fede Valverde, Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. »

Le Real Madrid dispose d'une équipe et d'un effectif capables de remporter la Liga et la Ligue des champions, et de battre n'importe quel adversaire, y compris ce formidable Barça. Mais ses joueurs doivent jouer au football et renoncer à tout ce qui est toxique.

Pourtant, à l'heure actuelle, avec José Mourinho sur le banc et après deux années sans titre, l'équipe croit que pousser la tension à son paroxysme et s'obsséder pour une persécution arbitrale inexistante constituera le tournant vers les titres.

Mais le résultat est exactement l'inverse : à chaque match, l'équipe multiplie les scènes qui renvoient l'image d'un petit club nerveux et rempli de rancune, mêlant crises de colère puériles et comportement de voyous en quête de règlements de comptes.

Auparavant, Vinicius Junior était le seul au cœur de ces agissements. Aujourd'hui, ce n'est plus son monopole. Dès la minute de silence, Mourinho et les membres de son staff technique se mettent à contester tout et n'importe quoi.

Chaque touche devient prétexte à une protestation démesurée, chaque faute donne lieu à une réclamation de carton, tandis qu'ils encerclent l'arbitre et tentent de l'intimider. Même Chendo, le délégué de l'équipe, perd son sang-froid.

Ni la campagne incessante autour de l'affaire Negreira, ni les incitations déplacées diffusées sur la chaîne de télévision du Real Madrid, ni les longs communiqués publiés par Florentino Pérez, le président du club, dont l'un a atteint huit pages contre le Comité technique des arbitres, n'ont eu le moindre effet.

Au contraire, ces agissements leur ont fait perdre leurs nerfs. Et au lieu de jouer au football et de montrer le niveau qu'ils sont capables d'atteindre, ils s'enfoncent dans les protestations, les crises de colère et les empoignades.

Jude Bellingham et Marc Cucurella ne cessent de contester durant tout le match : soit ils lancent des regards hostiles à l'adversaire, soit ils menacent l'arbitre. Quant à Konaté et Antonio Rüdiger, ils transforment chaque corner en faveur de leur équipe en numéro de catch, avant de jouer les innocents lorsqu'ils se font réprimander.

Ils font monter la tension en permanence, avant, pendant et après les rencontres, mais ils ne servent en rien les intérêts de leur équipe. Et mieux vaut qu'ils poursuivent dans cette voie, engloutis dans la spirale de justifications absurdes qu'ils fabriquent eux-mêmes.



