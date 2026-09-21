Journaliste espagnol : le derby de Madrid, le plus grand scandale arbitral de la Liga

Les milieux sportifs espagnols ont été le théâtre de réactions de colère et de vives critiques à la suite du derby de la capitale entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, des analystes sportifs ayant estimé que la rencontre avait été le théâtre du plus grand scandale d'arbitrage de la Liga, au milieu d'accusations visant l'entraîneur portugais José Mourinho, à qui l'on reproche de fuir les problèmes techniques de l'équipe en s'en prenant à la commission des arbitres.

Javier Tinto, Fernando Polo, Nacho Labarga, Antonio Sanz, Jorge Llaneu et Pipi Vázquez ont participé lundi à l'émission « La Tribu », sur « Radio Marca », pour analyser la victoire de l'Atlético de Madrid dans le derby, la polémique arbitrale et les déclarations de Mourinho contre la commission des arbitres.

Le journaliste Javier Tinto a déclaré : « C'est le plus grand scandale d'arbitrage que j'aie vu dans un match de Liga. Quand avez-vous déjà vu deux cartons rouges non sifflés à la 40e minute ? Le match bascule à cet instant précis. À la 40e minute, l'Atlético aurait dû finir la rencontre à neuf joueurs. Le Real Madrid, face à une équipe réduite à 9 joueurs, l'aurait emporté sur un large score. C'est un scandale, un vol à main armée. »

De son côté, Fernando Polo a affirmé : « La désignation d'un arbitre, faite de bonne foi et ce n'est pas la première fois que cela arrive, ne peut pas conduire à l'ouverture d'une enquête approfondie sur l'arbitrage après 7 journées et avant la trêve internationale, simplement parce que le Real Madrid a perdu un match. C'est ce que Mourinho cherchait. Où en sommes-nous maintenant ? Parle-t-on de la manière de jouer du Real Madrid ou de l'existence d'un complot arbitral ? »

Pour sa part, Nacho Labarga a dit : « La désignation d'Ortiz Arias était un pari risqué. Le match était un peu trop grand pour ses capacités, il était sous une pression totale et il n'a pas été à la hauteur de la rencontre. Le Real Madrid avait besoin d'un électrochoc de la part de Mourinho, mais celui-ci ne le lui donne pas. »

Antonio Sanz a déclaré : « Simeone a donné une leçon sévère à Mourinho. Le problème du Real Madrid, c'est ce Barcelone actuel. Le Real Madrid a vu se succéder 4 entraîneurs, tandis que le Barça n'a été dirigé que par un seul. La situation sportive écrasante du Barça cause un grand préjudice au Real Madrid. »

De son côté, Jorge Llaneu a commenté : « Le Real Madrid ne joue absolument pas au football et n'apporte rien. C'est toute l'équipe qui manque de football. Il n'y a ni idée ni style, en revanche les excuses abondent. Parler des arbitres n'est qu'une excuse. »

Pipi Vázquez a conclu ses propos en disant : « Le Real Madrid a disputé 8 matchs, il a joué sur deux terrains difficiles et les a perdus tous les deux, et il n'a pas non plus réglé les problèmes dont il souffre sur le terrain depuis les saisons précédentes. Quant à la conférence de presse, ils lui ont offert l'excuse dont il avait besoin. L'équipe joue mal et n'apporte rien. »



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