Journal espagnol : Hamza Abdelkarim vole les gestes techniques et la chanson de Haaland

Le jeune attaquant du FC Barcelone Hamza Abdelkarim (18 ans) s'est présenté à l'équipe première comme un buteur doté d'un sens du but particulier et d'une capacité à sortir de sa zone pour développer le jeu en une seule touche.

L'entraîneur allemand Hansi Flick a fait son éloge après son doublé lors du match face à Birmingham, déclarant : « En tant qu'attaquant, tu dois apparaître dans la surface de réparation, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est ce que je demande au joueur numéro 9. »

Hamza réunit les caractéristiques que Flick demande à ses attaquants, sans oublier sa réussite avec trois buts marqués jusqu'à présent.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, la participation de Hamza au jeu ressemble à celle de Robert Lewandowski lors de sa dernière saison.

Alors que l'attaquant polonais affichait une moyenne de 8,6 passes par match, Hamza a réussi 8 passes face à Bâle et 9 passes contre Birmingham, les deux seuls matches amicaux pour lesquels des données sont disponibles.

La moyenne de touches de balle de Lewandowski était de 19, tandis que Hamza a touché le ballon 9 fois en 45 minutes face à Bâle, et 24 fois en 62 minutes face à Birmingham.

Sur cette base, sa participation au jeu est légèrement supérieure à celle de Lewandowski, tandis qu'il a marqué trois buts sur cinq tentatives cadrées.

Le premier entraînement de Hamza au FC Barcelone a donné lieu à un exercice de finition mené par le staff technique pour évaluer le niveau de l'attaquant égyptien, qui a suscité leur admiration dès le premier instant.

Sa finition s'est distinguée par des frappes en diagonale ou vers le premier poteau, à la manière d'un attaquant pur. Les personnes présentes à l'entraînement ont ainsi déclaré : « Quand il a joué sa première tête, nous avons dit "quelle merveille". »

Le staff technique du FC Barcelone a observé que Hamza décrochait de façon intensive pour recevoir le ballon, à l'instar des attaquants de l'équipe. Pol Planas et son staff sont alors intervenus pour travailler avec lui afin d'appliquer cela à des moments précis, selon les exigences du jeu, pour libérer les espaces et transmettre le ballon, car ils voulaient qu'il soit constamment présent dans la surface de réparation, exactement comme le préfère Flick.

Le staff de Planas s'est appuyé sur des séquences vidéo des deux stars Erling Haaland et Viktor Gyökeres pour renforcer ces concepts chez le joueur, ainsi que sur des séquences précises du Camerounais Samuel Eto'o afin qu'il apprenne les moments opportuns pour s'éloigner de sa zone.

La comparaison entre Hamza et l'attaquant de Manchester City est allée jusqu'au point où ses coéquipiers du FC Barcelone se sont mis à lui chanter, en guise de plaisanterie, « Hamza, Hamza » sur l'air de la célèbre chanson « Haaland, Haaland ».

Le jeune attaquant se prépare à disputer le dernier match amical de la préparation de la nouvelle saison mercredi prochain, où il fera sa première apparition au stade Spotify Camp Nou lors d'une rencontre au caractère particulier face à son ancien club, Al Ahly d'Égypte.

Sa famille compte parmi les supporters du club égyptien, puisque son père a joué par le passé en équipe d'Égypte de volley-ball, tandis que Hamza possédait des maillots du FC Barcelone depuis son enfance, sachant qu'il a disputé 9 matches avec l'équipe première d'Al Ahly.