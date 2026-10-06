Selon Marca, l’icône merengue serait sur le point de rejoindre Getafe CF, qui travaillerait d’arrache-pied à la signature du champion d’Europe espagnol. Les négociations seraient déjà très avancées.

Mais avant que Carvajal puisse signer chez le rival de Liga du Real, l’instance de contrôle financier de la Liga espagnole doit encore donner son feu vert au regard de la structure salariale de l’actuel 11e du classement, car le plafond salarial est nettement plus bas à Getafe qu’au Real.

Récemment, Calciomercato avait rapporté que Carvajal était aussi un candidat pour l’AC Milan après les absences amères et de longue durée d’Alexis Saelemaekers et de Pervis Estupinan. Toutefois, les Rossoneri auraient également Raphael Guerreiro sur leurs tablettes, lui dont le contrat avec le Bayern Munich a expiré le 30 juin et qui est donc lui aussi sans club.

Dani Carvajal devient une légende en activité au Real Madrid... et un vrai chat noir

Pendant plus de deux décennies, Carvajal a joué pour son club de cœur, le Real Madrid, disputant durant cette période 451 matches officiels avec les professionnels (14 buts, 66 passes décisives). Il a même passé une saison en Bundesliga au Bayer Leverkusen, avant que le Real n’active une clause de rachat pour faire revenir Carvajal. Il a ensuite remporté avec les Merengue, entre autres, six Ligues des champions, quatre championnats d’Espagne et deux Coupes du Roi.

Cependant, après le sacre à l’Euro en Allemagne en 2024, Carvajal n’a pas été épargné par la malchance liée aux blessures. Une grave blessure aux ligaments croisés en octobre après l’Euro a été suivie de nouveaux revers à répétition. La saison passée, il a manqué 18 matches officiels avec le Real et a en outre subi une microfissure au pied peu avant la fin de saison. C’est aussi pour cette raison qu’il n’a plus été appelé dans le groupe pour la Coupe du monde.

Ensuite, le calme est retombé autour du vétéran de 34 ans. Mais cela pourrait bientôt changer. Si Carvajal rejoint effectivement Getafe, les grandes retrouvailles avec le Real auraient lieu aux alentours du tournant de l’année. Le week-end prochain, le club madrilène se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, toujours invaincu. Un tel match aurait sans doute aussi un certain attrait pour Carvajal.

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