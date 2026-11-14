Joshua Kimmich marque les esprits avec l’équipe d’Allemagne face à la Serbie

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Grâce à une prestation convaincante pendant une grande partie du match face à la Serbie, l’équipe d’Allemagne préserve ses chances d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations. Lors de sa victoire 3-1 (2-0) à Belgrade, un débutant s’est immédiatement mis en évidence et pourrait apporter à l’Allemagne une qualité qui lui fait défaut depuis des années.

Le capitaine Joshua Kimmich a fait son retour dans le onze de départ et démontré que l’entrejeu fonctionne aussi à merveille avec lui aux commandes. En revanche, la situation pourrait se compliquer pour une recrue estivale du Bayern Munich. Les enseignements de vendredi soir.

Équipe d’Allemagne : Brajan Gruda séduit pour ses débuts tardifs

Dès sa présentation comme nouveau sélectionneur de l’Allemagne, à la fin de l’été, Jürgen Klopp avait laissé entendre que le jeu sur les ailes retrouverait une place plus importante sous sa direction. Son prédécesseur Julian Nagelsmann n’alignait souvent qu’un seul ailier de métier, Leroy Sane ou Jamie Leweling, et préférait confier les demi-espaces au duo créatif formé par Jamal Musiala et Florian Wirtz. Klopp, lui, a rapidement fait comprendre qu’il prendrait une autre direction sur le plan offensif.

« N’importe quelle équipe peut resserrer le jeu. Aujourd’hui, les meneurs de jeu évoluent sur les ailes », avait-il déclaré. Il posait ainsi un diagnostic assez juste sur les difficultés offensives de l’Allemagne ces dernières années : son jeu manquait souvent de dynamisme et semblait prévisible pour ses adversaires. La Mannschaft peinait régulièrement, surtout face à des équipes regroupées derrière, comme l’avait clairement montré son élimination contre le Paraguay à la Coupe du monde. Elle manquait tout simplement de vitesse et de qualités en un contre un pour transformer en occasions concrètes la créativité pourtant présente dans l’axe.

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Lors des quatre premiers matches sous les ordres de Klopp, plusieurs candidats ont donc eu leur chance sur les ailes. Pendant la trêve internationale de début octobre, le sélectionneur a fait appel à cinq joueurs différents : Lennart Karl du Bayern Munich, Said El Mala de Cologne, Derry Scherhant de Fribourg, Kevin Schade de Brentford et Karim Adeyemi de Barcelone. Tous ont montré des choses intéressantes, sans toutefois convaincre pleinement.

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Face à la Serbie, Brajan Gruda a enfin fait ses débuts très attendus sous le maillot allemand. Klopp avait déjà convoqué le joueur de Leipzig pour sa première liste, mais une élongation des muscles abdominaux avait contrarié ses plans au dernier moment. Le sélectionneur avait souligné à plusieurs reprises que Gruda, ce « footballeur de rue », occupait une place importante dans ses projets et qu’il figurait depuis quelques années déjà tout en haut de sa liste de joueurs à suivre. « C’est un joueur formidable, qui aime tenter des choses et qui n’a pas encore exploité tout son potentiel. Il n’a pas besoin de l’avoir fait à son âge, mais il a envoyé beaucoup de signaux positifs », avait déclaré Klopp.

Précédé d’éloges, le joueur de 22 ans les a justifiés de manière éclatante vendredi soir. Gruda s’est régulièrement intégré au jeu de passes allemand, a cherché à exploiter sa vitesse pour lancer des percées rapides et a provoqué en un contre un le latéral gauche serbe Petar Sukacev, parfois complètement dépassé. L’un de ces dribbles à pleine vitesse aurait déjà pu déboucher sur une passe décisive en première période si Kai Havertz n’avait pas piteusement envoyé sa tête à côté du but après un centre parfaitement ajusté de Gruda.

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Après la pause, le joueur de Leipzig a couronné sa prestation d’une superbe course en solitaire de plus de 50 mètres, conclue d’une frappe aussi belle que sèche depuis la limite de la surface de réparation, imparable pour le gardien. Selon le site de statistiques OPTA, neuf des 14 dribbles tentés par Gruda contre la Serbie ont été réussis. Au cours des dix dernières années, un joueur n’avait atteint ce total qu’une seule fois sous le maillot allemand : Jamal Musiala, lors de la Coupe du monde 2022. La star du Bayern avait alors réussi pas moins de 13 dribbles.

Après le coup de sifflet final, Klopp a couvert Gruda d’éloges pour son premier match avec l’équipe A. Le sélectionneur a estimé que l’attaquant avait livré une prestation « incroyable ». Quant à Sukacev, impuissant, il n’a suscité que sa compassion : « Le latéral gauche, le pauvre ! »

Getty Images

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Équipe d’Allemagne : le nouveau milieu fonctionne aussi avec Joshua Kimmich

Au cours des deux matches précédents, l’absence de Joshua Kimmich ne s’était, en apparence, pas particulièrement fait sentir en équipe d’Allemagne. Le capitaine n’avait été retenu par Jürgen Klopp ni pour le match aller contre la Serbie ni pour le retour contre la Grèce. Lors de ces deux rencontres, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof et Florian Wirtz avaient formé le trio du milieu.

Et tous trois s’en étaient globalement bien sortis. Pavlovic, dans le rôle de Kimmich devant la défense, Bischof, qui disputait seulement son deuxième match international, et Wirtz, tous deux dans les demi-espaces, avaient affiché une excellente entente. Signe révélateur, l’ouverture du score de Bischof à l’aller face aux Serbes était née d’une combinaison entre les trois joueurs, avec la participation du poteau. Wirtz avait ensuite inscrit le but du 2-0.

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« Nous nous sommes bien entendus tous les trois », avait déclaré Bischof. Wirtz, lui, avait « pris énormément de plaisir » à jouer avec Bischof. « Il se déplace très intelligemment dans les espaces et il est très bon avec le ballon. » Le gardien Jonas Urbig avait pour sa part estimé « que l’association entre Pavlo et Tom avait très bien fonctionné. Ils ont très bien dirigé le jeu. »

Kimmich, lui, était condamné à regarder. Il avait dû voir ses deux coéquipiers du Bayern et Wirtz imposer leur marque au jeu allemand, puis, peu après, certains experts ressortir de l’ombre pour remettre en question l’influence même du joueur de 31 ans sur le jeu de la sélection allemande.

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Klopp avait vivement critiqué cette tendance avant le match retour contre les Serbes. « Ce n’est pas si simple de se réjouir, à juste titre, de la prestation de deux jeunes joueurs (Pavlovic et Bischof, NDLR), parce qu’ils ont vraiment bien joué, quand on en tire ensuite cette question : “Qu’est-ce que cela signifie pour Kimmich ?” », avait expliqué le sélectionneur avant d’insister : « Rien ! Parce que Jo Kimmich est un super joueur. Cela ne signifie rien ! »

Et, sans surprise, le joueur du Bayern Munich a montré vendredi soir à Belgrade toutes ses qualités et l’importance qu’il peut encore avoir à l’avenir pour l’Allemagne. Comme à son habitude, il a touché plus de ballons et effectué plus de passes que tous les autres joueurs alignés. Dès son retour, il s’est également imposé comme la plaque tournante du jeu allemand, par laquelle sont passées presque toutes les attaques dangereuses. En bref, le milieu semble aussi très bien fonctionner avec son capitaine.

Getty Images

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Équipe d’Allemagne : la concurrence reste totalement ouverte au poste de latéral gauche

Si Jürgen Klopp semble avoir fait de Phillip Treu son nouveau titulaire au poste de latéral droit dans sa défense à quatre — le joueur de Fribourg a débuté quatre des cinq matches de Ligue des nations et s’est montré très solide —, la concurrence à gauche est plus ouverte que jamais.

Le sélectionneur dispose en théorie de trois options. Nathaniel Brown semblait initialement partir avec une nette avance, sans doute aussi en raison de son transfert estival de l’Eintracht Francfort au Bayern Munich. David Raum (RB Leipzig) et Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) avaient ainsi dû patienter lors des deux premiers matches, contre les Pays-Bas et la Grèce : Brown avait été préféré.

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Depuis, la tendance semble toutefois s’être nettement inversée en faveur du joueur de Stuttgart. Face à la Serbie, Mittelstädt figurait dans le onze de départ pour la deuxième fois consécutive et, pour la deuxième fois de suite, le joueur de 29 ans a réalisé un très bon match. Déjà passeur pour Florian Wirtz lors du match aller contre la Serbie, il s’est de nouveau illustré vendredi.

Juste avant l’ouverture du score, il a obtenu un corner grâce à une avancée déterminée, puis l’a lui-même envoyé dans la surface quelques instants plus tard. Il y a trouvé Kai Havertz, dont le ballon est ensuite parvenu au Serbe Srdan Babic. Celui-ci a dévié dans son propre but, de manière imparable, une tête qui ne semblait pourtant pas particulièrement bien placée. Plus généralement, Mittelstädt a participé à de nombreuses bonnes attaques allemandes, s’est régulièrement montré dangereux grâce à ses centres dans la surface adverse et n’a rien laissé passer derrière.

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Pour l’instant du moins, le joueur de Stuttgart semble avoir fait sien le poste de latéral gauche dans la défense à quatre. S’il continue d’enchaîner des prestations aussi solides, Klopp aura du mal à trouver des arguments en faveur d’un retour de Brown ou de Raum.

IMAGO

Équipe d’Allemagne : le classement actuel en Ligue des nations