Jose Mourinho déplore le désavantage du Real Madrid face à Barcelone pour le Clasico

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Jose Mourinho a déjà lancé la guerre psychologique avant le Clasico de dimanche en soulignant une différence de calendrier entre le Real Madrid et Barcelone. Malgré une victoire convaincante en Europe en milieu de semaine, le technicien portugais déplore que son équipe dispose de nettement moins de temps pour récupérer que ses rivaux catalans.

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Mourinho critique le calendrier avant le déplacement au Camp Nou

Mourinho n’a pas tardé à exprimer sa frustration au sujet du calendrier après la victoire de son équipe en Ligue des champions mercredi soir. Si le Real Madrid s’est imposé 4-1 face au RB Leipzig, son prochain adversaire, le FC Barcelone, avait disputé son match européen contre le Paris Saint-Germain un jour entier plus tôt. Le leader du championnat bénéficiera donc de 24 heures de récupération supplémentaires avant le choc entre les deux géants au Camp Nou ce week-end.

Interrogé sur l’éventuel regain de confiance apporté au groupe par cette large victoire en milieu de semaine, Mourinho est resté concentré sur les contraintes du calendrier. « Pour le Clasico, il n’y a pas de place pour le relâchement. Ce n’est qu’un autre match de championnat, mais il ne ressemble à aucun autre. Nous continuons d’avancer. Pour l’instant, il nous manque 24 heures de repos, mais nous allons de l’avant », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea, cité par ESPN.

Les difficultés défensives du Real Madrid persistent

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Malgré les quatre buts inscrits contre Leipzig, l’entraîneur madrilène était loin d’être satisfait de la prestation d’ensemble. La solidité défensive reste un problème majeur pour le champion d’Europe en titre, qui n’a réalisé que deux matches sans encaisser de but lors de ses 12 premières rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison. Mourinho a clairement exprimé sa volonté d’atteindre la perfection, soulignant que l’équipe était encore en construction malgré les progrès récents de son jeu offensif.

« Non, rien n’est là où je voudrais que ce soit. Je veux toujours progresser. Je suis ici depuis plus de cent jours. Évidemment, nous n’en sommes pas là où je le voudrais, mais nous faisons mieux certaines choses aujourd’hui qu’avant... Nous progressons », a expliqué l’entraîneur.

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Les exploits de Courtois et les pertes de concentration

L’entraîneur de 61 ans s’est montré particulièrement contrarié par le but encaissé face à l’équipe allemande, soulignant que Thibaut Courtois avait dû réaliser des arrêts exceptionnels pour permettre à Madrid de rester en position de l’emporter. Mourinho a insisté sur l’aspect psychologique du travail défensif, comparant la satisfaction d’un gardien qui termine un match sans encaisser de but à la joie d’un attaquant qui marque.

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« Le but que nous avons encaissé ne m’a pas plu, parce que je me suis mis à la place du gardien. Courtois a réalisé deux arrêts incroyables qui nous ont permis de rester dans le match et de l’emporter. Tout comme un attaquant aime marquer des buts, un gardien aime rentrer chez lui sans avoir encaissé de but », a-t-il ajouté.

La lutte pour la première place en Liga en ligne de mire





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Mourinho a établi un lien précis entre le but encaissé mercredi et un relâchement similaire observé lors de la victoire 4-1 contre Séville dimanche dernier. Il a attribué ces moments à un excès de confiance, certains joueurs ayant, selon lui, estimé que le match était terminé avant le coup de sifflet final. « Le but que nous avons encaissé aujourd’hui et celui contre Séville sont dus à un excès de confiance et au fait que quelqu’un pensait que le match était déjà gagné. Je n’aime pas ça », a-t-il conclu.

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Si l’entraîneur s’est abstenu de citer des joueurs, des observateurs ont relevé que le défenseur Dean Huijsen semblait mal placé lors des deux actions. À l’approche du Clasico, Madrid ne peut guère se permettre de telles erreurs face à une équipe du FC Barcelone qui a remporté ses neuf premiers matches de championnat.

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