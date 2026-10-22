Jose Mourinho déplore le désavantage du Real Madrid face à Barcelone lors du Clasico

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Jose Mourinho a déjà lancé la guerre psychologique avant le Clasico de dimanche en soulignant une différence de calendrier entre le Real Madrid et Barcelone. Malgré une victoire convaincante en milieu de semaine sur la scène européenne, le technicien portugais déplore que son équipe dispose de beaucoup moins de temps pour récupérer que son rival catalan.

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Mourinho critique le calendrier avant le déplacement au Camp Nou

Mourinho n’a pas tardé à exprimer sa frustration concernant le calendrier après la victoire de son équipe en Ligue des champions mercredi soir. Si le Real Madrid s’est imposé 4-1 face au RB Leipzig, son prochain adversaire, Barcelone, avait disputé son match européen contre le Paris Saint-Germain un jour entier plus tôt. Cet écart signifie que le leader du championnat bénéficiera de 24 heures de récupération supplémentaires avant le choc entre les deux géants au Camp Nou ce week-end.

Interrogé sur le regain de confiance que cette performance convaincante en milieu de semaine pouvait apporter à son groupe, Mourinho est resté concentré sur les difficultés liées au calendrier. « Pour le Clasico, il n’y a pas de place pour le relâchement. Ce n’est qu’un match de championnat de plus, mais il ne ressemble à aucun autre. Nous continuons d’avancer. Pour l’instant, il nous manque 24 heures de repos, mais nous allons de l’avant », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea, cité par ESPN.

Les problèmes défensifs persistent au Real Madrid

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Malgré les quatre buts inscrits contre Leipzig, l’entraîneur madrilène était loin d’être satisfait de la prestation d’ensemble. La solidité défensive reste un problème majeur pour le champion d’Europe en titre, qui n’a réussi que deux matches sans encaisser de but lors de ses 12 premières rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Mourinho a clairement exprimé sa quête de perfection, soulignant que l’équipe avait encore du travail à accomplir malgré ses récents progrès offensifs.

« Non, rien n’est comme je le voudrais. Je veux toujours progresser. Je suis ici depuis plus de cent jours. Évidemment, nous ne sommes pas là où je le souhaite, mais il y a des choses que nous faisons mieux aujourd’hui qu’avant... Nous progressons », a expliqué l’entraîneur.

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Les exploits de Courtois et les erreurs de concentration

L’entraîneur de 61 ans a été particulièrement agacé par le but encaissé face à l’équipe allemande, rappelant que Thibaut Courtois avait dû réaliser des arrêts exceptionnels pour permettre au Real Madrid de rester en position de l’emporter. Mourinho a mis en avant l’aspect psychologique de la défense, comparant la satisfaction d’un gardien après un match sans encaisser de but à la joie d’un attaquant qui trouve le chemin des filets.

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« Le but que nous avons encaissé ne m’a pas plu, car je me suis mis à la place du gardien. Courtois a réalisé deux arrêts incroyables qui nous ont permis de rester dans le match et de le gagner. Tout comme un attaquant aime marquer des buts, un gardien aime rentrer chez lui sans avoir encaissé de but », a-t-il ajouté.

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Mourinho a établi un lien direct entre le but encaissé mercredi et une erreur similaire commise lors de la victoire 4-1 contre Séville dimanche dernier. Il a attribué ces moments à un excès de confiance, certains joueurs ayant, selon lui, cru que le match était terminé avant le coup de sifflet final. « Le but que nous avons encaissé aujourd’hui et celui contre Séville viennent d’un excès de confiance et du fait que quelqu’un pensait que le match était déjà gagné. Je n’aime pas ça », a-t-il conclu.

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Si l’entraîneur s’est abstenu de citer des noms, des observateurs ont noté que le défenseur Dean Huijsen semblait mal placé lors des deux actions. À l’approche du Clasico, le Real Madrid ne peut guère se permettre de telles erreurs face à une équipe de Barcelone qui a remporté ses neuf premiers matches de championnat.