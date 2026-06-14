José Mourinho a officialisé son intention de se séparer de deux joueurs du Real Madrid

Selon les informations de la presse espagnole, José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid, envisage de se séparer du latéral gauche français Ferland Mendy, 31 ans. Cette décision intervient alors que le club madrilène est sur le point de finaliser l’arrivée de l’Espagnol Marc Cucurella en provenance de Chelsea.

Selon le journal espagnol AS, le technicien portugais veut se séparer de Mendy, régulièrement blessé depuis son arrivée, ainsi que de Fran García, afin de remodeler le flanc gauche selon sa propre vision sportive.

Le club merengue a d’ailleurs anticipé l’ouverture officielle du mercato estival en finalisant déjà les arrivées du défenseur français Ibrahima Konaté, du latéral droit néerlandais Denzel Dumfries et du milieu portugais Bernardo Silva. alors que le club est sur le point de finaliser l’arrivée de Kokorela, prioritaire pour Mourinho afin de renforcer le flanc gauche.

L’arrivée de Kokorela compromet donc l’avenir de Mendy, arrivé en 2019 en provenance de Lyon, mais les blessures à répétition ont limité son apport, poussant le technicien portugais à chercher des solutions plus fiables sur le plan physique et mieux adaptées à son projet de jeu. Il compte ainsi s’appuyer sur le jeune Carreras et sur le nouveau venu Cucurella pour former un duo d’avenir sur le flanc gauche.