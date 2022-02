José Fonte avant Chelsea-Lille : "On ne veut pas s'arrêter là"

Champion de France de Ligue 1 la saison dernière, le LOSC a perdu de sa superbe durant cet exercice 2021/22. Les Dogues de Jocelyn Gourvennec peinent à défendre leur couronne, qui devrait revenir aux mains du Paris Saint-Germain, mais ils continuent à rêver. Cette fois, leurs rêves dépassent les frontières de l'Hexagone, puisque ceux-ci concernent la Coupe d'Europe.

"On ne veut pas s'arrêter là", prévient Fonte

En effet, Lille affronte Chelsea ce mardi soir, en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Opposés au tenant du titre, les Lillois espèrent faire déjouer les Blues de Thomas Tuchel et réaliser l'exploit sur la pelouse de Stamford Bridge. José Fonte, l'ambitieux capitaine du LOSC, ne s'en est absolument pas caché en conférence de presse.

"Je trouve que notre groupe est ambitieux. On a fait un bon parcours en phase de groupes (en tête du groupe G). Mais on ne veut pas s'arrêter là. On est ici pour se battre, montrer nos qualités. Bien sûr, ce sera compliqué. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas faire quelque chose contre Chelsea. Mais on a notre ambition", a d'abord confié l'international portugais.

Lille sait répondre présent dans les grands matches

L'article continue ci-dessous

Le défenseur a ensuite rappelé que Lille a toujours répondu présent dans les grands rendez-vous ces dernières saisons, et espère que le match de ce mardi soir ne fera pas exception. "La vérité, c'est que nous avons répondu présent quand on a eu des matches importants. Ce le sera encore contre Chelsea. J'espère qu'on peut une nouvelle fois montrer le vrai visage du LOSC. Celui du Trophée des champions (1-0 face au PSG, le 1er aout). Celui du titre de champion 2021. De Séville (2-1), de Wolfsburg. Il faut avoir cet esprit d'équipe, être ensemble. C'est la seule façon de faire de bonnes choses", a insisté José Fonte, décidé.

Néanmoins, le costume de favori sera bien entendu porté par Chelsea. "On peut dire que Chelsea est clairement favori. On parle de budget, de grands joueurs partout, à tous les postes. Mais nous abordons ce match comme des hommes avec notre capacité de travail, notre faculté d'être une équipe. On veut montrer que c'est possible de faire quelque chose ici. Qu'on a notre mot à dire". Aux Français de prouver leur valeur aux yeux de l'Europe.