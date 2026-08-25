Johan Derksen s’en est violemment pris à Vandaag Inside à Nigel de Jong et Clarence Seedorf à la suite de la présentation de Xavi comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Le consultant a confiance dans le bagage footballistique de l’Espagnol, mais se dit très inquiet des personnes impliquées à la KNVB dans la politique technique.

« Je trouve que Xavi est un homme sympathique et il faut lui laisser le bénéfice du doute, car il a un CV incroyablement solide », a commencé Derksen. « En tant que joueur, on n’a rien à lui apprendre sur le football. Ça, j’apprécie, mais les deux dirigeants qui gravitent autour de lui me semblent extrêmement dangereux. L’un n’a absolument aucune personnalité : Nigel de Jong. »

De Jong a d’abord longuement pris la parole pendant la présentation au sujet de la recherche menée par la KNVB et paraissait visiblement tendu. « Ce garçon déborde de nervosité », a estimé Derksen, avant de s’en prendre aussi à Seedorf : « Et l’autre donneur de leçons, Seedorf, pense en fait que c’est lui qui aurait dû être directeur. Évidemment, ça ne lui plaît pas du tout d’être le numéro deux. »

René van der Gijp a ensuite embrayé en soulignant le manque d’expérience autour de la table lors de la présentation. « Il y a quand même deux rookies, hein Johan ? », a-t-il dit à propos de De Jong et Xavi, ce à quoi Derksen a répondu en approuvant : « Oui, deux rookies. »

Le consultant a ensuite mis en doute la manière dont De Jong et Seedorf sont arrivés à leurs postes actuels. « Sur quelle base ont-ils obtenu ce poste ? », s’est interrogé Derksen. « De Jong n’a jamais entraîné un club, alors pourquoi serait-il un bon directeur technique ? L’autre a bien entraîné des clubs, mais il a échoué partout. Et ce sont eux qui vont maintenant décider qui sera le nouveau sélectionneur. » À propos de Seedorf, il a ajouté plus tard : « Il a aussi beaucoup gagné, je dois le dire. Mais comme entraîneur, il a échoué partout. »

La manière dont De Jong s’est exprimé pendant la conférence de presse n’a pas non plus suscité beaucoup d’estime de la part de Derksen. Le directeur du football d’élite a expliqué que la KNVB était arrivée à quatre candidats après l’évaluation de la Coupe du monde, puis que Pep Guardiola et Arne Slot avaient été écartés et que le choix s’était finalement porté sur Xavi, avec Michael Reiziger comme candidat interne. « Il a sans doute suivi un cours de prise de parole en public », a lancé Derksen avec sarcasme. « Il est politiquement très correct et pèse ses mots, parce qu’il pense que cela fait partie de la fonction. Mais dans ce cas, tu n’es pas une personnalité. Il joue un rôle qui ne lui correspond pas. »

Van der Gijp a surtout trouvé remarquable le parcours suivi entre les différents candidats. « Tu commences par Guardiola, ensuite tu vas vers Slot, puis tu vas vers Reiziger. C’est quand même étrange, non ? », a déclaré l’ancien footballeur. Derksen a même qualifié de « ridicule » l’idée de faire de Reiziger le sélectionneur : « Il n’a encore jamais eu de responsabilités nulle part. Ce pauvre garçon va maintenant avoir tout les Pays-Bas sur le dos. C’est eux (De Jong et Seedorf, ndlr) qui ont provoqué ça. »

Selon Derksen, Peter Bosz aurait en outre dû être beaucoup plus clairement dans le viseur de la KNVB. « C’était clair : ils ne voulaient pas de Peter Bosz », a-t-il dit, avant de tenir De Jong et Seedorf pour responsables de ce choix. « Peter Bosz est évidemment un peu un professeur de football et ça a sans doute été mal perçu par eux, mais il était extrêmement adapté et avait l’âge ainsi que l’expérience pour cela. C’est clair : ils l’ont tout simplement ignoré. »