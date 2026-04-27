Johan Derksen : « C'est complètement fou ! Ils sont en train de détruire le football junior ! »

Un match junior entre le VV Actief d’Eelde et le HSC de Sappemeer a dégénéré ce week-end. Après l’arrêt de la rencontre par l’arbitre, une bagarre a éclaté. Johan Derksen a réagi avec sévérité dans le podcast « Groeten uit Grolloo ».

« Nous avons profondément honte », a déclaré Bert Bousema, secrétaire du club, au nom du VV Actief dans une réaction au Dagblad van het Noorden. « Nous allons d’abord chercher à savoir exactement ce qui s’est passé. » Selon un spectateur souhaitant rester anonyme, les deux entraîneurs se sont disputés à la suite de certaines décisions de l’arbitre. Finalement, la rencontre a été arrêtée après seulement 20 minutes.

« Les parents et les entraîneurs qui entourent ces jeunes sont plus fous que les enfants eux-mêmes », assène Derksen dans le podcast diffusé chaque lundi. « On parle d’enfants de onze et douze ans. »

« Actief est un club de village, et le HSC de Sappemeer est même un club respectable », précise Derksen, qui apprend que l’ancien directeur du FC Groningen, Hans Nijland, est président du HSC. « Et Wierd Duk est l’ancien arrière droit de l’équipe première », ajoute-t-il.

« Un club sympa », poursuit Derksen. « Mais c’est tout de même incroyable qu’un match soit interrompu parce que les deux entraîneurs de jeunes en viennent aux mains. Et la situation dégénère à tel point que la police doit intervenir pour rétablir le calme. »

« Des éducateurs censés incarner l’exemple et qui se comportent ainsi ne devraient plus jamais entraîner de jeunes. C’est dingue. Les parents et les officiels détruisent le football junior. Ces enfants veulent juste jouer au foot », assène l’analyste de Grolloo.