Borussia Dortmund a laissé filer de manière presque incroyable une avance de 2-0 contre le Werder Brême. L’équipe de l’entraîneur Niko Kovac a pris l’avantage à dix minutes de la fin, puis a rapidement porté le score à 2-0 grâce à une passe décisive de Joey Veerman. Juste avant le terme du match, Ludovit Reis a réduit l’écart, avant qu’une faute maladroite de Veerman dans le temps additionnel n’amorce l’égalisation de Niclas Füllkrug : 2-2.

À Dortmund, Veerman a dû se contenter d’un rôle de remplaçant. L’international néerlandais est entré en jeu à vingt minutes de la fin à la place de Jobe Bellingham. Du côté du Werder, les Néerlandais Youri Regeer et Reis formaient le bloc défensif au milieu.

Les grosses occasions ont été particulièrement rares en première période. Ce n’est qu’à l’approche de la pause que les supporters du Signal Iduna Park ont vraiment pu rêver de l’ouverture du score, mais le coup franc de Marcel Sabitzer a heurté la barre et l’attaquant Maximilian Beier a buté de près sur le gardien Karl Hein.

Hein a aussi frustré Dortmund après la pause avec des arrêts sur des tentatives de Serhou Guirassy, Nico Schlotterbeck et Ethan Nwaneri. Le Werder aurait également pu frapper par l’intermédiaire de l’ex-attaquant de Dortmund Füllkrug, qui n’est pas parvenu à passer le ballon au-delà de la jambe tendue de Gregor Kobel.

À dix minutes de la fin, Dortmund a finalement débloqué la situation. Le remplaçant Konstantinos Karetsas a parfaitement remis le ballon à Guirassy, qui a ensuite décalé l’ex-joueur du PSV Fábio Silva. La frappe contrée du Portugais a été prolongée jusque dans le but par Daniel Svensson : 1-0.

Le verrou avait sauté et, en grande partie grâce à Veerman, Dortmund a creusé l’écart jusqu’à mener 2-0. L’ex-joueur du PSV a déposé un corner au second poteau sur la tête de Schlotterbeck, qui semblait alors avoir assuré la victoire. Il s’agissait de la première passe décisive de Veerman en Bundesliga.

Pourtant, Dortmund a encore tout laissé échapper. Dortmund a laissé trop d’espace à Reis et a vu le joueur de Haarlem marquer d’une frappe via l’intérieur du poteau. Six minutes de temps additionnel ont été accordées, et c’est précisément Füllkrug qui a inscrit l’égalisation.

Veerman a concédé un coup franc dans une zone dangereuse, à environ 23 mètres du but, avec son intervention trop tardive sur Mitchell Weiser, et a en plus reçu un carton jaune. Marco Grüll a centré vers Füllkrug, laissé sans marquage, qui a placé sa tête au fond et a célébré avec exubérance face à son ancien employeur : 2-2.



