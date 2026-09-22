Joey Veerman : « Pourquoi ferais-je ça ? Cela n’a absolument aucun sens »

Joey Veerman est de retour dans la sélection des Pays-Bas après une absence de deux ans. « J’ai très hâte de représenter mon pays », a déclaré le milieu de terrain du Borussia Dortmund dans un entretien accordé à De Telegraaf.

Veerman ne pense pas avoir été ignoré trop longtemps par Ronald Koeman, le prédécesseur de Xavi. « Non. J’ai réalisé un beau transfert et c’est encore un nouveau départ pour moi en équipe des Pays-Bas. Alors pourquoi regarder en arrière ? Cela n’a aucun sens. »

L’ancien joueur du PSV a désormais une idée assez claire de Xavi en tant que sélectionneur. « Nous avons eu quelques réunions durant lesquelles il a clairement expliqué comment nous allons procéder et comment il veut voir les choses. Il essaie beaucoup de parler de la manière de jouer, il parle beaucoup de la façon dont nous allons faire avec le ballon et je pense que c’est bien et clair. »

Veerman n’a pas encore parlé longuement avec Xavi. « Non, je n’ai pas encore eu de conversations personnelles avec lui, mais je pense qu’il m’a sélectionné sur la base de ce qu’il a vu de moi. J’espère que nous allons pratiquer un football plaisant et beau. J’ai hâte. »

Veerman, de retour chez les Pays-Bas, espère avoir du temps de jeu jeudi contre l’Allemagne, le premier adversaire en Ligue des nations. Surtout parce qu’il y retrouvera plusieurs coéquipiers de Dortmund.

« J’espère quand même pouvoir jouer quelques petites minutes contre ces gars-là, car nous en avons déjà parlé dans le vestiaire, avec Felix Nmecha et Niko Schlotterbeck. Ce serait sympa de les retrouver après seulement trois jours », a ainsi confié Veerman, qui voit déjà des différences entre le PSV et Dortmund.

« Nous avons joué à domicile contre Paderborn la semaine dernière. C’est différent de jouer à domicile avec le PSV contre les équipes plus faibles d’Eredivisie. C’est une grande différence. En termes de niveau, mais aussi de contenu des joueurs. La manière de presser, le un-contre-un à fond », conclut le milieu défensif.