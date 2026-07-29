Joan García, gardien de but du Barça, a affirmé que sa concentration était entièrement tournée vers son équipe, insistant sur le fait que le mercato du Real Madrid ne le préoccupait pas, et ce avant le début de la nouvelle saison.

Le portier catalan a déclaré, lors de sa participation aux activités de son stage d'entraînement, dans des propos rapportés par le journal Marcaque le Barça avait prouvé qu'il disposait d'une équipe solide, soulignant que se concentrer sur soi-même était la voie pour atteindre les objectifs, plutôt que de se préoccuper de ce que font les concurrents.

Joan García a expliqué : « Ce serait une erreur de regarder les autres. Nous avons prouvé que nous sommes une grande équipe. Si nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous pouvons battre n'importe quel adversaire. Ils ont de très bons joueurs, mais nous avons vu à de nombreuses reprises que posséder de bons joueurs n'est pas tout. »

Concernant ses ambitions avec le Barça, le gardien a révélé que son plus grand objectif la saison prochaine était de remporter la Ligue des champions, déclarant : « J'ai passé un an avec le Barça, nous avons remporté la Liga et la Supercoupe, et maintenant j'ai gagné la Coupe du monde avec l'Espagne. Mon objectif pour la saison 2026-2027, c'est la Ligue des champions, car c'est la plus grande compétition au niveau des clubs. »

Il a ajouté : « L'obsession n'est pas une bonne chose, car si nous n'y parvenons pas, l'impact négatif pourrait être important. Mais nous devons avoir l'ambition et l'envie de livrer de bonnes performances, car nous en avons la capacité. »

Joan García a également évoqué l'avenir de son coéquipier Ferran Torres, exprimant son souhait de le voir rester au Barça, en déclarant : « Je serais très heureux qu'il reste. C'est un joueur formidable sur le terrain comme en dehors. Si cela ne dépendait que de moi, il resterait à coup sûr. »

Le gardien du Barça a aussi abordé la possibilité pour le club de recruter Julián Álvarez, mais il a refusé de commenter le transfert, affirmant sa confiance dans le travail réalisé par le directeur sportif Deco, tout en saluant les nouvelles recrues conclues par le club jusqu'à présent.

Joan García se prépare à rejoindre les entraînements du Barça aux alentours du 10 août prochain, affirmant qu'il travaille pour obtenir la chance de débuter comme titulaire lors du premier match de l'équipe en Liga, face à Elche, le 23 août.

À lire aussi :

Tebas explose face à Infantino : le football n'est pas ta propriété personnelle !