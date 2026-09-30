Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a insisté sur le fait que son joueur Cristiano Ronaldo ne lui imposerait pas ses choix tactiques, affirmant que c'est l'entraîneur qui a le dernier mot au sein de la sélection, et ce lors de la conférence de presse de présentation du match face au Danemark, prévu demain jeudi lors de la troisième journée de la Ligue des nations, au stade Parken de Copenhague.

Jesus a déclaré : « Je lui ai dit (à Ronaldo) qu'il ne commencerait pas les matchs contre la Norvège et le Danemark. J'ai travaillé un an avec Cris. Je connais parfaitement son état physique. Je faisais déjà cela en Arabie saoudite, quand nous jouions tous les 3 jours... Et je lui ai indiqué qu'il serait présent là où et quand le besoin s'en ferait sentir. Et c'est ce qui s'est passé. »

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« C'est moi qui décide »

Au sujet de la non-titularisation de Ronaldo face à la Norvège, malgré une promesse verbale évoquée qu'il lui aurait faite, Jesus a insisté sur le fait que la priorité du staff technique reste l'intérêt de l'équipe, estimant que le déroulement du match face à Erling Haaland et ses coéquipiers n'a pas permis de faire entrer l'attaquant âgé de 41 ans.

Jesus a déclaré à ce propos : « Je peux promettre ce que je veux. C'est moi l'entraîneur. J'ai dit au joueur qu'il ne commencerait pas le match et qu'il serait sur le banc. Si j'ai besoin de lui pendant 30 minutes, alors il jouera, et si je n'ai pas besoin de lui, alors il ne jouera pas. Aucun joueur ne changera mes idées, ni lui ni personne d'autre dans le football, ni même aucun président, cela n'arrivera jamais. »

L'ancien entraîneur du Sporting Portugal et de Benfica a ajouté : « Le statut est une chose, mais les règles sont les mêmes pour tous. Le statut vient de son passé et de sa carrière... Il faut y prêter attention, mais je décide toujours en fonction de l'objectif de l'équipe. C'est moi qui décide. Ceux qui ont travaillé avec moi le savent. Au club, c'est le président qui commande, mais dans l'équipe, c'est moi qui commande. »

Lorsqu'on lui a demandé si Ronaldo entrerait face au Danemark, à la place de l'attaquant titulaire Gonçalo Ramos, il a répondu : « Je ne sais pas. Cela dépendra du match. »

Les déclarations de Jesus sont intervenues après ce qui a été évoqué au sujet de la colère de Ronaldo, en raison de sa non-participation à la victoire contre la Norvège (2-1), dimanche dernier, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations.

« Le Don » n'a pas pris part au match — même pas depuis le banc de touche — et ne s'est pas non plus entraîné avec ses coéquipiers les lundi et mardi. Jesus avait précisé avant la rencontre qu'il comptait le faire jouer, mais qu'il était peu probable qu'il soit titulaire.

Après le coup de sifflet final à Oslo, Ronaldo s'est directement dirigé du banc vers le tunnel, sans se joindre à ses coéquipiers pour saluer les supporters portugais présents au match.