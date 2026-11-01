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Marko Brkic
Traduit par

« Je veux rester le plus longtemps possible » : une star du Barça dément les rumeurs de transfert

LaLiga
F. Lopez
FC Barcelone

Fermin Lopez, du FC Barcelone, a réagi aux récentes rumeurs de transfert le concernant et a fermement démenti tout éventuel départ.

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« Je ne prête pas attention à ce genre d’informations. Je veux rester ici le plus longtemps possible. J’espère pouvoir terminer ma carrière de footballeur dans ce club », a déclaré l’Espagnol après la démonstration de force du Barça contre le Deportivo Alavés (6-1), samedi. Il a ainsi réaffirmé une position qu’il avait déjà exprimée à plusieurs reprises par le passé.

Le spécialiste des transferts Matteo Moretto avait auparavant rapporté que Manchester United avait jeté son dévolu sur Lopez, ainsi que sur Pablo Barrios, de l’Atlético de Madrid. Le club anglais envisagerait ainsi de recruter les deux milieux de terrain dès cet hiver.

Le recrutement du joueur de 23 ans s’annonce toutefois difficile, car Lopez compte parmi les éléments clés du FC Barcelone. L’Espagnol affiche en outre une forme exceptionnelle : en 13 matches officiels avec les Catalans cette saison, il a inscrit six buts et délivré six passes décisives. Il contribue ainsi largement à la première place de l’équipe de Hansi Flick en Liga, avec neuf victoires en dix matches. Lopez a par ailleurs prolongé son contrat avec le champion d’Espagne jusqu’en 2031 au début de l’année.

Formé au FC Barcelone, le joueur offensif n’a évolué chez les professionnels que pour le club catalan, à l’exception d’un prêt à Linares, en quatrième division espagnole. L’international espagnol, qui compte dix sélections, a disputé jusqu’ici 149 matches au total avec le Barça.

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