Au VfL Wolfsburg, malgré le net succès 4-1 décroché récemment en match amical contre le TSV Havelse, la situation est explosive. À l’origine de cette agitation, le capitaine Maximilian Arnold, qui a clairement exprimé sa frustration après la rencontre au sujet de son rôle actuel de remplaçant sous les ordres du nouvel entraîneur des Loups, Tobias Strobl.

Après six matches officiels, le milieu de terrain expérimenté de 32 ans, qui évolue à Wolfsburg depuis 2009, n’a cumulé que 182 petites minutes de jeu. Certes, cette figure d’identification de longue date du club de Basse-Saxe s’attendait, après une longue pause pour blessure, à être réintégrée progressivement dans l’équipe, mais l’ampleur de son actuel rôle de joueur de banc dépasse les attentes d’Arnold.

« Je ne suis tout simplement pas satisfait de la situation. Clairement : satisfait à 0,0. Ce n’est pas ce que j’attends de moi », a fait savoir sans détour le milieu de terrain. Après cette longue absence forcée, Arnold s’attendait certes à quelques difficultés au démarrage, mais « quand même pas à ce point », comme il l’a souligné : « Je ne m’y attendais pas. »

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Maximilian Arnold critique son rôle de remplaçant au VfL Wolfsburg

Arnold a désormais vraisemblablement choisi, de manière délibérée, de s’exprimer publiquement afin de provoquer rapidement un changement. Le vétéran reste convaincu de sa valeur sportive pour l’équipe : « J’apporte une plus-value à l’équipe. Et j’espère que l’entraîneur le verra lui aussi le plus vite possible. »

Si l’entraîneur Strobl continue de ne pas partager cette analyse, l’emblématique joueur de Wolfsburg laisse entrevoir des conséquences. Interrogé sur les suites en cas de nouvelle absence de prise en compte, le capitaine de Wolfsburg a répondu, de façon lourde de sens : « Alors, on verra bien ce qui se passera. »

Wolfsburg, qui était considéré avant la saison comme le favori numéro un pour la montée au vu de ses recrues à plusieurs millions, n’occupe actuellement que la quatrième place avec onze points après six rencontres.