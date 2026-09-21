« Je ne suis pas assez bon pour l’équipe des Pays-Bas »

Mexx Meerdink estime qu’il ne mérite pas une place dans la sélection de l’équipe des Pays-Bas. C’est ce qu’a déclaré l’attaquant de l’AZ dimanche dans un entretien accordé au De Telegraaf, peu après la victoire 1-0 contre Telstar.

Meerdink n’avait initialement pas été convoqué par le sélectionneur Xavi. En raison des forfaits de Justin Kluivert et Donyell Malen, une invitation a finalement été envoyée chez les Meerdink.

« J’étais bien dans la présélection, mais ce que j’ai montré sur la période récente n’était tout simplement pas suffisant », a déclaré Meerdink, très autocritique, qui a rejoint l’équipe des Pays-Bas lundi.

« L’équipe des Pays-Bas, c’est une grande scène et c’est mon objectif d’y être, mais je ne l’ai pas mérité pour le moment », a poursuivi le buteur décisif contre Telstar. « Il faut simplement faire mieux, je le sais moi-même. Bien sûr, c’est dommage, mais je peux l’accepter. »

« J’ai marqué le but de la victoire, oui, mais dans le jeu, ce n’était pas encore top. Je ne suis pas encore le Mexx libéré que j’étais il y a un an. Peut-être que c’est inconsciemment la tension du “tout doit être parfait” », a analysé Meerdink, qui pensait déjà à de courtes vacances pendant la trêve internationale.

« Un petit bonheur, une petite semaine de libre. Peut-être au bon moment, car une période chargée arrive après les matches internationaux. Donc je vais m’échapper un peu », a conclu le joueur de l’AZ.

Quelques heures plus tard, la situation était complètement différente. Kluivert et Malen ont déclaré forfait, ce qui a finalement valu à Meerdink d’être convoqué par Xavi. L’attaquant de l’AZ avait été sélectionné pour la première fois avec l’équipe des Pays-Bas en octobre dernier, mais une blessure avait alors tout compromis.