Fabregas suscite un intérêt croissant, d'autant que son passé au sein du club catalan lui confère un lien particulier avec l'équipe, au moment où se pose la question de l'identité du technicien qui succédera à l'Allemand Hansi Flick lorsque son aventure au Barça prendra fin.
L'entraîneur espagnol a évoqué la possibilité de revenir au club catalan en tant qu'entraîneur, dans des propos rapportés par le journal « Sport », après la victoire de Côme face à l'AEK Athènes (1-0), lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.
Fabregas n'a pas caché son amour pour le Barça, mais il a évité de s'exprimer sur la possibilité de prendre un jour en main l'équipe, assurant qu'il préfère se concentrer sur le présent plutôt que de se projeter sur ce qui pourrait arriver dans les années à venir.
« Je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Penser à l'avenir ne mène généralement nulle part », a déclaré l'entraîneur de Côme.
Il a ajouté : « J'appartiens au Barça, j'ai grandi dans ce club et j'y connais tout le monde, mais je n'ai jamais aimé me projeter trop loin, car les fois où je l'ai fait, les choses ne se sont pas bien passées. »
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Fabregas a poursuivi en comparant la vie au pilotage d'un avion dont le pilote ne sait pas quand il s'arrêtera, insistant sur l'importance de profiter de chaque étape, qu'il s'agisse de la compétition ou de la vie de famille.
« Quand vient le moment de la compétition, il faut se battre. Quand vient le moment de profiter, il faut profiter. Et quand c'est le moment de la famille, il faut être avec la famille. J'essaie d'être quelqu'un d'équilibré, malgré la compétitivité, la pression et les grandes responsabilités qui sont les miennes à Côme », a-t-il expliqué.
Le technicien espagnol a affirmé que sa priorité actuelle était de continuer à faire progresser l'équipe italienne et à améliorer son niveau, précisant qu'il voulait profiter de son expérience actuelle tout en conservant son ambition et son envie de progresser.
Fabregas a souligné qu'il était entièrement concentré sur son travail à Côme, ajoutant que penser sans cesse à l'avenir n'apportait pas grand-chose, ce qui explique pourquoi il s'est gardé de donner une réponse claire quant à la possibilité d'entraîner le Barça.
Malgré sa réserve sur son avenir, l'entraîneur de Côme a révélé qu'il suivait tous les matchs du club catalan et qu'il n'en manquait aucun, même lorsqu'il est occupé à préparer les rencontres de son équipe actuelle.
« Je ne rate aucun match du Barça. L'autre jour, nous préparions le plan de jeu pour affronter l'AEK Athènes, le match du Barça passait sur mon téléphone, et mon adjoint a dû me demander de me concentrer parce que le match que nous préparions était important », a-t-il raconté.
Fabregas a conclu en saluant le niveau affiché par le Barça, assurant que sa passion pour le football le pousse à suivre les équipes qui livrent des prestations remarquables, et soulignant que le club catalan, tout comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, pratique un football d'un niveau exceptionnel.