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Le BVB a obtenu un honorable match nul (1-1) sur le terrain d’Arsenal. Une action a néanmoins provoqué la colère de Niko Kovac.

À la 51e minute, Viktor Gyökeres, auteur du but de l’ouverture du score pour Arsenal (10e), a reçu le ballon sur le bras lors d’un corner, alors qu’il l’avait auparavant clairement tendu vers le ballon. L’arbitre Maurizio Marianni a laissé jouer et la VAR n’est pas intervenue. Une décision que Kovac n’a pas comprise.

« Je ne peux plus l’expliquer. Je ne sais plus ce qui constitue une main et ce qui n’en est pas une », a déclaré l’entraîneur de 55 ans au sujet de cette action très discutée après le match sur Amazon Prime. Évoquant l’absence d’intervention de la VAR, il a ajouté : « Selon la personne assise devant l’écran, la décision est prise pour ou contre toi. »

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Pourquoi le BVB aurait dû obtenir un « penalty évident » contre Arsenal

Le consultant en arbitrage d’Amazon Prime a lui aussi compris la colère de Kovac. « Le bras augmente la surface du corps, il y a une petite part d’intentionnalité. Pour moi, c’est un penalty évident », a analysé Patrick Ittrich après la rencontre. Pour l’ancien arbitre de Bundesliga, « le seul argument » contre un penalty serait « de penser que le joueur retire son bras ». Mais il a précisé : « Il ne le retire qu’au moment où le ballon touche sa main. Et il a largement le temps de voir arriver le ballon. Il veut en fait le reprendre de la tête, se rend compte qu’il ne peut pas l’atteindre, puis lève le coude et le joue clairement de la main. »

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Cette action est d’autant plus marquante qu’elle s’est produite pendant la meilleure période de Dortmund après la pause. Même sans penalty, les Jaune et Noir ont toutefois égalisé peu après. Quatre minutes seulement après la main de Gyökeres, Maximilian Beier a brillamment conclu une superbe percée de Joane Gadou, déjà excellent par ailleurs , pour porter le score à 1-1.

Le BVB aurait même pu faire mieux : Jobe Bellingham a repris une frappe puissante de Julian Ryerson pour inscrire ce qui semblait être le but du 2-1 pour les visiteurs (68e), mais il était légèrement hors-jeu.

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Au final, les Gunners ont été les plus proches de marquer le but de la victoire : Gyökeres, seul, a placé sa tête à côté du but (75e), Serhou Guirassy a involontairement effectué un double une-deux avec son propre poteau lors d’une intervention défensive (79e), et Declan Rice a lui aussi trouvé ce poteau par la suite (84e).

Getty Images

Un programme chargé attend le BVB

Dortmund a néanmoins pu se réjouir de ce point obtenu avec un peu de réussite, mais sans démériter . « Ce match, pour moi, envoie un message fort », a ainsi déclaré le directeur général chargé du sport Lars Ricken : « Un grand bravo pour être parvenus à prendre un point ici. Il faut bien dire que peu d’équipes y arrivent en Ligue des champions. » Kovac a lui aussi salué son équipe, qui a écrit « une grande page pour nous tous » et « montré un très beau visage ».

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En Ligue des champions, les Jaune et Noir sont sur la bonne voie avec trois victoires et un nul en cinq matches. En Bundesliga, ils occupent la tête du classement après le faux pas du Bayern Munich contre le 1. FC Cologne (1-1). Mais des semaines très difficiles les attendent désormais.

Au cours des deux prochaines semaines, ils affronteront le Bayer Leverkusen, se déplaceront chez l’Eintracht Francfort en Coupe d’Allemagne, puis à Schalke pour le derby de la Ruhr, avant de recevoir l’Inter Milan. « Nous venons de jouer contre le champion d’Angleterre et, lors du prochain match, nous affronterons le champion d’Italie », a déclaré Ricken à propos de la Ligue des champions : « Les défis ne deviennent donc pas plus faciles. »

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