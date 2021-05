"Je ne parlerai plus avec les médecins pour Kanté"

Touché il y a une semaine, N’Golo Kanté ne sait pas encore s’il pourra jouer la finale de la Ligue des Champions. Tuchel reste optimiste.

Tout Londres retient son souffle. Enfin tout le Londres bleu et supporter de Chelsea. A six jours de la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, le club londonien reste accroché aux nouvelles qui peuvent tomber concernant N’Golo Kanté. Sorti sur blessure il y a une semaine, le milieu de terrain n’a pas joué la dernière journée de Premier League et reste encore incertain.

Présent en conférence de presse en marge de ce rendez-vous capital, Thomas Tuchel a fait le point sur ses troupes et notamment sur les blessures du Français et d’Edouard Mendy. L’ancien entraîneur du PSG s’est montré pour le moins rassurant sur les chances de voir les deux anciens de Ligue 1 sur la pelouse de Porto.

Au moment de parler de N’Golo Kanté, Tuchel a préféré jouer la carte de l’humour, à force de se voir interroger sur son joueur.

"Pour N'Golo rien n'a changé, je pense à changer de tactique maintenant pour arrêter de poser des questions sur N'Golo et juste le mettre sur le terrain à l'entraînement de mercredi."

"Je vais arrêter de lui demander s’il y a des problèmes, je vais simplement le mettre sur le terrain à l’entraînement et sur le terrain samedi quand le match commence."

"Et peut-être que je ne parlerai plus aux médecins et aux kinés, comme ça je n'entends plus de doutes, pas de plaintes ou rien."

"Plus sérieusement, ça a l'air bien et j'espère que ça restera comme ça."

L'article continue ci-dessous

Concernant Edouard Mendy, l’optimisme est aussi de mise. Sorti sur blessure contre Aston Villa et remplacé par Kepa dimanche, l’ancien gardien de Rennes aurait pu faire une croix sur la finale de la Ligue des Champions. Mais à écouter Tuchel, ce n’est pas vraiment le chemin que prend le Sénégalais.

"Edou jouera s'il est en forme. Et s'il n'est pas en forme mercredi, nous essaierons jeudi, et sinon nous essaierons vendredi. Nous serons raisonnables et assumerons la responsabilité de la décision. En même temps, nous avons confiance dans le fait que s’il n’est pas apte, nous avons un gars fort avec Kepa qui prendrait sa place."

"Donc, la course est lancée. Nous sommes heureux que les images ne montrent pas que la blessure était trop grave. Nous sommes donc positifs. Mais chaque heure et chaque jour compte. Espérons que l'équipe autour d'Edouard et lui-même puissent en faire assez pour qu'il soit sur le terrain. Ce serait un bon coup de pouce pour nous. "