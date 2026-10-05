« Je ne m’attendais absolument pas à recevoir un appel de Xavi »

Joshua Zirkzee a été le héros du match contre la Serbie (2-1), mais ne figurait pas initialement dans la sélection du sélectionneur Xavi Hernández. À la suite de la blessure de Brian Brobbey, l’attaquant a finalement été appelé.

Zirkzee est entré en jeu à la mi-temps et a marqué à la 71e minute grâce à un bon travail de Tijjani Reijnders. L’attaquant n’avait plus qu’à pousser le ballon sur la ligne, même si le journaliste d’ESPN Pascal Kamperman s’est demandé s’il avait vraiment dû le toucher. « Même s’il serait entré, je pense que Tijjani sait bien que je lui ai quand même donné une petite touche en plus », a déclaré Zirkzee en souriant au diffuseur sportif.

L’attaquant de Manchester United a ensuite reconnu qu’il devait bien pousser le ballon au fond. « Sinon, je crois qu’il serait allé sur le poteau. Mais c’était une belle action et, heureusement, Reijnders et moi étions au bon endroit. »

Le lendemain du match contre l’Allemagne (1-1), Zirkzee a finalement reçu une convocation avec les Pays-Bas, après le forfait de Brobbey. « J’ai été réveillé par un ami et, quatre petites heures plus tard, j’étais dans un avion en direction d’Amsterdam. » Selon le natif de Schiedam, ce n’était pas nouveau, puisqu’il lui était arrivé quelque chose de similaire pendant l’Euro 2024 en Allemagne.

« Je ne m’attendais absolument pas à recevoir un appel », a reconnu l’avant-centre de 25 ans. « Je ne suis évidemment pas titulaire, donc ça m’a fait du bien de voir que le sélectionneur avait confiance en moi au point de me convoquer. Mais je ne m’y attendais absolument pas, non. »

Zirkzee a ensuite expliqué que, selon ses propres dires, Xavi l’avait convoqué parce qu’il sait bien jouer au football, malgré son temps de jeu décevant en Premier League. « Il faut savoir jouer, sinon on ne sert à rien », a estimé l’attaquant, qui n’a jusqu’ici disputé que vingt minutes dans l’élite anglaise.

« À Manchester United, il y a tout simplement beaucoup de concurrence et l’entraîneur (Michael Carrick, NDLR) fait des choix. À l’heure actuelle, cela signifie que j’entre principalement en jeu, et au final, c’est à moi d’y faire quelque chose, même si ce n’est pas facile », a conclu Zirkzee. « Cela restait quand même une assez grande surprise que le sélectionneur m’appelle », a-t-il terminé.