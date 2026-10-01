« Je ne fuirai pas » : Jesus lance un avertissement à Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a lancé un avertissement à sa star Cristiano Ronaldo, affirmant qu'il révélerait tout ce qui s'est passé entre eux ultérieurement.

Le Portugal se rend au Danemark, au stade Parken dans la capitale danoise Copenhague, pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Quelques minutes avant la rencontre, Jesus a été interrogé sur la crise qui l'a opposé à Cristiano Ronaldo au cours des dernières heures, et qui a poussé le capitaine d'Al-Nassr à quitter définitivement le rassemblement du Portugal.

Jesus a déclaré, dans des propos rapportés par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte personnel sur le site « X » : « J'expliquerai tout après le dernier match. »

L'entraîneur portugais fait référence au match au cours duquel la sélection de son pays recevra son homologue norvégienne, dimanche prochain, lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la compétition européenne.

Jesus a ajouté : « J'ai de longues années dans le football, et je sais que je n'ai rien fait qui aurait dû faire tourner les choses différemment. »

Il a conclu : « Après le match face à la Norvège, nous parlerons de ce sujet, je ne me cacherai pas et je ne le fuirai pas, personne ne peut retirer ce que Cristiano représente, c'est une icône, et cela ne fait aucun doute. »

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection du Portugal hier mercredi, pour regagner la capitale espagnole Madrid, après une crise ayant éclaté entre lui et Jesus, en raison de sa non-participation au match contre la Norvège, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

La star portugaise a pris la décision de partir quelques heures après les déclarations de Jorge Jesus dans lesquelles il affirmait être celui qui prend la première et la dernière décision au sein de la sélection, reconnaissant qu'il avait manqué à sa promesse faite au « Don » de participer à une partie du dernier match contre la Norvège.

Le Portugal aborde le match contre le Danemark en tête du groupe 4 de la Ligue des nations avec 6 points, tandis que les hôtes occupent la troisième place avec 3 points, à la différence de buts derrière la Norvège.



