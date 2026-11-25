Partager Suivez GOAL sur Google

Florian Wirtz s’est confié avec franchise sur les difficultés personnelles qu’il a traversées lors de sa première saison compliquée à Liverpool, après son transfert très médiatisé en provenance du Bayer Leverkusen. L’international allemand, recruté pour une somme considérable, a reconnu que son adaptation difficile à la Premier League lui avait causé des périodes de profonde frustration.

Publicité

Wirtz retrouve son éclat après une adaptation difficile à Liverpool

Wirtz a brillé lors de la victoire de dimanche contre Manchester United, avec un but et une passe décisive qui témoignent de sa confiance retrouvée. Cette prestation convaincante tranche avec la période mouvementée qui a suivi son arrivée du Bayer Leverkusen l’été dernier, pour un montant qui constituait alors un record britannique.

Alors qu’on attendait de lui qu’il s’impose immédiatement après son départ de Bundesliga, le joueur de 23 ans n’a inscrit que sept buts lors de sa première saison et a affiché un nombre de passes décisives décevant. Ces difficultés se sont prolongées au début de la saison actuelle, entraînant de fréquentes sorties prématurées avant son récent regain de forme.

Le meneur de jeu allemand évoque la pression qu’il s’impose

Wirtz a expliqué que sa frustration venait de ses propres attentes plutôt que des critiques extérieures : « C’est surtout quelque chose qui se passe dans ma tête, ce n’est pas lié aux gens qui parlent de moi. Ce sont les objectifs que je me fixe et les performances que je veux réaliser pour moi-même. J’ai toujours cru en moi, je connaissais mes qualités et je les connais encore aujourd’hui. »

Le meneur de jeu a ajouté : « Parfois, on traverse des périodes où il faut travailler encore plus pour obtenir des résultats, mais en ce moment, j’en profite simplement. Je suis vraiment heureux que les choses se passent bien actuellement, et je suis content de moi. Je veux donc continuer comme ça. »

Publicité Publicité

Revenant sur son état d’esprit, il a poursuivi : « Bien sûr, il y a eu des jours où je n’étais pas content de moi. J’essaie toujours de travailler sur moi-même et de progresser chaque jour, mais je pense quand même que cela ne sert à rien de se mettre trop de pression, parce que ça n’aide pas à avancer. J’ai simplement gardé confiance en moi, donc je n’étais pas trop contrarié. Bien sûr, certains jours, je n’étais pas très content de moi, mais maintenant, je ne peux parler que de la période que je vis actuellement et j’en profite vraiment. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

La confiance d’Iraola et les conseils de Klopp favorisent son retour en forme

Le soutien constant du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a été crucial pendant ces mois difficiles : il a continué à titulariser Wirtz malgré les critiques extérieures. Une trêve internationale fructueuse aux côtés du sélectionneur de l’Allemagne et ancien entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp a encore renforcé sa confiance. Il a inscrit deux buts lors de la large victoire 5-0 contre les Pays-Bas la semaine dernière.

« Il essaie simplement de me donner des conseils pour réussir ici, parce qu’il a montré comment faire, a déclaré Wirtz à propos de Klopp. C’est vraiment bien qu’il connaisse si bien ce club et beaucoup de gens ici. Il peut me donner de bons conseils.

Publicité

« Ce sont toujours de petites choses, des choses plus personnelles. Il dit du bien du club, de la région et des gens d’ici. Ça aide de l’entendre de la part de quelqu’un qui a vécu cela pendant longtemps. C’est un bon sujet de conversation. »

Un défi européen l’attend en Belgique

Fort de ses récents succès en club et en sélection, Wirtz aura rapidement l’occasion de confirmer sa grande forme sur la scène européenne. Liverpool se rendra au stade Jan Breydel pour affronter le Club Bruges lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le meneur de jeu cherchera à prolonger sa série de prestations décisives.