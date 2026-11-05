Harry Kane a exprimé sa grande joie après la prolongation de son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2029, affirmant que sa décision de rester au sein du club allemand n'avait pas été difficile, et que son objectif au cours des prochaines années était de concourir pour tous les titres, au premier rang desquels la Ligue des champions.

L'attaquant anglais s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Munich, ce jeudi, après l'annonce officielle de la prolongation de son contrat avec le club bavarois, en présence de plusieurs dirigeants du Bayern, affirmant sa pleine confiance dans le projet sportif de l'équipe.

Au sujet de sa décision de prolonger, Kane a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « Je n'ai pas eu besoin d'y réfléchir longtemps. Je suis dans le meilleur endroit que je puisse imaginer. Nous avons signé le contrat hier, mais la décision avait été prise depuis longtemps. Nous ne voulions pas en parler à cause de la Coupe du monde, et après notre retour, il ne restait plus que quelques détails à régler. »

Il a ajouté : « Comme je l'ai déjà dit, je sais que je suis dans une équipe formidable et que nous nous battons pour la Ligue des champions et tous les titres. Pour moi, il est important d'être dans un endroit où je peux progresser et concourir pour tout. »

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« Je me sens mieux que jamais »

Kane a insisté sur le fait que sa confiance dans le Bayern avait été le facteur le plus important derrière sa prolongation, déclarant : « C'était facile pour moi. Si je ne croyais pas en l'équipe, et si je ne croyais pas en notre capacité à remporter les titres les plus importants, j'aurais cherché d'autres options. »

Il a poursuivi : « Je me sens mieux que jamais. Au cours des prochaines années, nous jouerons assurément au plus haut niveau. Je suis très heureux ici, je sais où va l'équipe et je crois au projet. Je n'avais aucun doute. »

Kane a évoqué le rêve d'être sacré en Ligue des champions, déclarant : « La Ligue des champions est un grand objectif pour tout le monde. Tant que je sens que nous nous battons pour elle, je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir la décrocher. »

Il a ajouté : « On a beaucoup parlé de moi dernièrement, mais j'aspire désormais à parler moins et à jouer davantage. Il est important que nous profitions, en tant que club, de ce moment, car il y a eu des moments importants dans notre histoire. Mais le plus important, c'est le match et le jeu, et j'essaie de m'exprimer sur le terrain. Maintenant, tout va se calmer et nous allons revenir à la normale. »

Il a renchéri : « Nous voulons dominer en Allemagne, mais nous voulons aussi remporter la Ligue des champions. Je serai ici jusqu'en 2029, et je mentirais si je disais que je ne veux pas gagner au moins une Ligue des champions d'ici là. C'est une pression, mais je la gère avec enthousiasme. »

Changer d'environnement était important

Kane est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à poursuivre en Allemagne, après de longues années passées en Premier League, expliquant : « J'ai passé beaucoup de temps en Premier League et je l'ai toujours suivie de près. C'est bien de changer d'environnement. Munich est un endroit formidable. »

Il a précisé : « Ma famille et moi aimons aller dans les forêts et les montagnes, et ma fille aînée adore monter à cheval. Tout cela existe ici. Et parfois, un tel changement est aussi très bénéfique sur le plan mental. Nous avons fait de nouvelles rencontres et découvert une nouvelle culture. »

Il a conclu sur ce point en déclarant : « Quand je serai plus âgé, je regarderai en arrière et je me dirai : sortir de ma zone de confort a été un choix juste et positif. »

Kane parle de la langue allemande

Au sujet de ses progrès en allemand, Kane a déclaré : « Je savais qu'on allait me poser cette question. J'espère apprendre davantage au cours des trois prochaines années que je n'ai appris lors des années précédentes. »

Il a ajouté : « J'ai parlé avec mon professeur d'allemand, et je comprends plus de choses qu'avant, mais j'apprends encore. Maintenant, je dois parler davantage et m'inquiéter moins des erreurs et des réactions qu'elles pourraient susciter. »

Il a affirmé : « J'apprends pas à pas, mais j'espère pouvoir bientôt accorder une interview en allemand. Je sais que cela fera très plaisir à tout le monde. »

Le Bayern : Kane mérite tout ce qu'il obtient

De son côté, Jan-Christian Dreesen, directeur exécutif du Bayern Munich, s'est exprimé sur la prolongation, affirmant que Kane méritait son nouveau contrat au regard de son influence au sein de l'équipe et en dehors.

Dreesen a déclaré : « Il y a trois ans, c'était notre recrutement le plus important. Mais Harry a mérité chaque centime que nous avons dépensé pour lui, à bien des égards. Il est le moteur de l'équipe, il fait mieux jouer ses coéquipiers et il représente aussi un modèle en dehors du sport. »

Il a ajouté : « Si nous voulons rester attractifs et capables de rivaliser au plus haut niveau européen, nous devons être solides économiquement. Nous voulons tirer le meilleur parti possible de chaque centime que nous générons afin d'être dans la meilleure position possible. »

Il a conclu : « Si le meilleur joueur du monde obtient un contrat du premier niveau, c'est logique. Nous voulons être solides et agir avec sagesse sur le plan économique, mais nous voulons aussi avoir la meilleure équipe et gagner. Ce n'est pas facile face à la puissance économique des autres clubs, mais nous y parvenons plutôt bien. »