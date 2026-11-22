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Santi Comesaña, joueur vedette de Villarreal, s'en est violemment pris à Alejandro Hernández Hernández, arbitre de la rencontre entre son équipe et Barcelone, ce dimanche en Liga.

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Dans l'un des matchs les plus spectaculaires de la saison, Barcelone a transformé un retard de deux buts face à Villarreal en un succès renversant (3-2) , en se réveillant en seconde période avec trois buts consécutifs, faisant passer la soirée du club catalan d'un cauchemar précoce à une remontada palpitante au Spotify Camp Nou, lors de la 13e journée de Liga.

« Nous savions que nous allions souffrir. Nous avons bien tenu en première période. Nous savions que nous aurions nos occasions. Nous n'avons pas mal commencé la seconde période, mais le but nous a brisé le moral », a déclaré Santi Comesaña au micro de DAZN après la rencontre.

Il a poursuivi : « Ils ont pris confiance et ont égalisé en deux minutes… Ensuite, c'est devenu plus compliqué. Ça a été très difficile pour nous à la fin. Nous avons eu quelques occasions dans les dernières minutes. »

Le joueur de Villarreal a ajouté : « La seconde période a été mauvaise ; un seul but ne devrait pas nous affecter à ce point. »

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Il a expliqué : « Ça nous affecte beaucoup ; un seul but change le plan de jeu. L'entraîneur nous demande de continuer à jouer de la même manière quoi qu'il arrive, mais notre situation actuelle en championnat ne nous aide pas. Elle nous cause une certaine inquiétude. »

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Comesaña a déclaré : « La seconde période a commencé et, je ne sais pas, des équipes comme celle-là… Il nous est arrivé la même chose au Bernabéu, et la même chose ici. La pression qu'elles exercent sur les arbitres est extrêmement forte. »

Il a ajouté, furieux : « Sept joueurs mettent la pression sur l'arbitre, et je pense que cela l'influence. Il distribue des cartons, siffle des fautes douteuses… puis un corner douteux, mais il l'accorde. Je protestais contre ça. Quand le score était de 2-1 ou 2-2, je lui ai dit : ça suffit, ne laisse pas la pression t'influencer en tant qu'arbitre comme tu l'as fait en première période. »

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Barcelone écrase les statistiques du match

Barcelone abordait la rencontre avec l'ambition de signer une nouvelle victoire pour consolider sa position dans la course au titre, mais a subi un choc précoce lorsque Villarreal a inscrit deux buts dans les sept premières minutes, profitant des erreurs défensives des locaux, avant que Flick n'entame une remontée conclue par trois buts en seconde période.

Les statistiques de la rencontre ont révélé une domination écrasante de Barcelone, qui a eu 71 % de possession contre 29 % pour Villarreal, et a tenté 29 tirs, contre seulement quatre pour l'équipe visiteuse.

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Les buts attendus (xG) de Barcelone ont atteint 3,22, contre seulement 0,16 pour Villarreal, et les locaux se sont créé huit occasions franches, contre une seule pour leur adversaire.

Barcelone a cadré neuf tirs, contre deux pour Villarreal, et a touché le ballon à 48 reprises dans la surface adverse, contre seulement deux fois pour l'équipe visiteuse.

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Barcelone a obtenu dix corners et réalisé 21 passes clés, tandis que Villarreal n'a bénéficié d'aucun corner de tout le match, selon la dernière mise à jour des statistiques.

La rencontre s'est par ailleurs déroulée devant 59 034 spectateurs dans les tribunes du Spotify Camp Nou, témoins de l'une des phases de jeu les plus palpitantes du match, au cours de laquelle leur équipe a transformé un retard de deux buts en un avantage de trois buts à deux.

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Barcelone a ainsi livré un récital offensif exceptionnel en seconde période, refusant de céder après le choc initial et parvenant à renverser la situation face à Villarreal, porté par les brillantes prestations de Pedri, Fermín et Yamal, pour décrocher une victoire renversante qui ramène à 3 points l'écart avec son poursuivant au classement, le Real Madrid, dans la course au titre de Liga.