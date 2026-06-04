« Je l’alignerais aux côtés de Malen en attaque de l’équipe nationale néerlandaise. »

Theo Janssen estime que Memphis Depay n’est pas suffisamment en forme pour débuter la Coupe du monde comme leader de l’attaque des Pays-Bas. Dans l’émission « De Oranjezomer », cet entraîneur amateur et analyste dévoile son trio offensif idéal.

« Memphis est un joueur important, le meilleur buteur de l’histoire des Oranje. Mais si je devais composer l’équipe, il ne serait pas titulaire », juge Janssen, estimant que l’attaquant n’est actuellement pas au niveau requis pour être aligné d’entrée.

« Je alignerais Brian Brobbey aux côtés de Donyell Malen, avec Cody Gakpo en soutien », préconise l’analyste à l’intention de Ronald Koeman. « Je changerais de système, car le jeu des Pays-Bas manque actuellement de fluidité. Face à l’Algérie, la création avait pourtant été correcte. »

Janssen a vu les Oranje s’incliner 0-1 face à l’Algérie lors du match d’adieu. « Ce résultat n’est pas rassurant à l’approche de la Coupe du monde. On peut accepter ce match. Il y a eu douze remplacements, presque tout le monde a joué, ce qui est déjà exceptionnel en soi. »

« On voulait offrir un beau match au peuple néerlandais pour clore la préparation en beauté. Ce qui n’a pas été le cas. Du coup, tout le monde part pour la Coupe du monde avec cette question : “Ça ne va quand même pas se passer comme ça ?” », conclut Janssen, sceptique.

L’ancien milieu de terrain n’exclut toutefois pas de aligner Memphis et Malen ensemble : « Dans un 4-4-2, ils peuvent très bien cohabiter. En 4-3-3, Malen est moins à l’aise sur l’aile droite et préfère jouer dans l’axe. »

Contre l’Algérie, Malen était titulaire, Memphis est entré en jeu en seconde période et Wout Weghorst a fait son apparition peu avant la fin, sans réussir à éviter la défaite à domicile.