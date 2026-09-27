« Je dois montrer à Xavi que j’ai ma place en équipe des Pays-Bas »

Kenneth Taylor espère avoir du temps de jeu dimanche contre la Serbie en Ligue des nations. Le milieu de terrain de la Lazio avait encore été laissé en tribunes jeudi par le sélectionneur Xavi, qui a vu son équipe arracher un point in extremis contre l’Allemagne (1-1).

« J’ai une chance de faire mes preuves et je dois ensuite convaincre le staff moi-même à l’entraînement et, je l’espère, en match », explique Taylor à l’approche de la rencontre à Belgrade dans un entretien accordé au De Telegraaf.

International à six reprises, Taylor est de nouveau dans le viseur des Pays-Bas, après avoir été écarté par Ronald Koeman pour la Coupe du monde. Il a surtout suivi la phase finale en tant que supporter. « Je regardais surtout mes potes, Brian Brobbey, Jorrel Hato et Quinten Timber. J’étais content pour Brian et j’ai apprécié le voir marquer. Malheureusement, nous avons été éliminés tôt. »

Taylor entretient surtout un lien particulier avec Brobbey, qu’il connaît bien grâce à leur période commune à l’Ajax. « Nous avons un groupe sur une appli. Oui, nous parlons football, de ce que nous vivons dans nos clubs. Des choses qui préoccupent Brian, de ce qui me préoccupe. En réalité, nous parlons de tout ce dont on parle entre amis de notre âge. »

Le milieu de terrain a lui-même quitté l’Ajax l’hiver dernier. « J’ai justement apprécié quitter les Pays-Bas et vivre dans un nouvel environnement. J’ai progressé, aussi bien sur le plan footballistique que personnel. C’est tout simplement une étape sympa, belle et intéressante. »

L’attention se porte désormais surtout sur la sélection néerlandaise. Taylor a honoré sa première sélection en septembre 2022 et compte désormais six capes. L’ancien joueur de l’Ajax espère pouvoir en ajouter une septième en Serbie.

« Si l’occasion se présente à Belgrade, ce sera à moi de montrer au sélectionneur que j’ai ma place en équipe des Pays-Bas », a poursuivi Taylor, qui garde toujours l’Ajax dans son cœur. « L’Ajax est et restera ma famille, là où j’ai vécu mon rêve. »