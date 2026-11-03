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Le capitaine d’Everton, James Tarkowski, a apporté son soutien à Kiernan Dewsbury-Hall dans sa quête d’une place en sélection, estimant que le milieu de terrain mérite de figurer dans le groupe de l’Angleterre. Après une série de prestations dominantes sous le maillot d’Everton, Tarkowski juge que son coéquipier en a fait largement assez pour attirer l’attention du sélectionneur anglais Thomas Tuchel.

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La nouvelle pièce maîtresse d’Everton fait des ravages

L’ancien joueur de Leicester City a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée à Goodison Park et s’est imposé comme un élément central du récent regain de forme d’Everton. Sa prestation lors de la victoire 1-0 à St James’ Park lui a valu le titre de joueur du match, quelques jours seulement après avoir mené Everton à une victoire en Carabao Cup face aux mêmes adversaires.

Le joueur de 28 ans a affiché des statistiques supérieures à celles de presque tous les autres joueurs sur le terrain lors du match de Premier League de lundi. Dewsbury-Hall a délivré trois passes clés et réussi 100 % de ses tentatives de dribble. Son activité physique a été tout aussi impressionnante : il a parcouru 11,9 km, soit la deuxième plus grande distance couverte par un joueur au cours des 90 minutes.

« Je n’aime pas vraiment faire son éloge parce qu’il me dit tout le temps à quel point il est bon ! », a plaisanté Tarkowski lors d’un entretien avec le site officiel du club. « Non, il est de très haut niveau. Vraiment. Je pense qu’il a désormais pris confiance en lui et qu’il veut être celui qui fait la différence à chaque fois. Il demande constamment le ballon et il a été formidable pour nous. »

Le capitaine soutient Dewsbury-Hall

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, doit annoncer vendredi sa première liste pour les prochaines rencontres de Ligue des nations de l’UEFA. L’Angleterre doit affronter la Croatie et l’Espagne, ce qui donnera à l’entraîneur allemand sa première occasion de façonner l’équipe. Tarkowski est convaincu que la régularité de Dewsbury-Hall en première division devrait le placer tout en haut de la liste des candidats à une première sélection en équipe A.

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« Je pense qu’il devrait déjà faire partie de la sélection anglaise. Évidemment, il joue à un poste où l’Angleterre dispose déjà d’énormément de qualité, donc c’est difficile pour lui », a poursuivi le défenseur.

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Une forme étincelante sous Moyes

L’apport du milieu de terrain est un élément essentiel du dispositif de David Moyes cette saison, l’Écossais ayant trouvé le moyen de tirer le meilleur parti de sa créativité. Dewsbury-Hall a montré sa volonté de dicter le rythme des matches, décrochant souvent pour récupérer le ballon avant de propulser son équipe vers l’avant lors des transitions offensives. Cette maturité tactique n’a échappé ni à ses coéquipiers ni aux supporters de Goodison Park.

« Je le vois jour après jour, je vois la qualité qu’il apporte, mais aussi l’état d’esprit qu’il apporte à l’équipe. Je suis donc vraiment content pour lui. Tout ce qu’il peut faire, c’est continuer à jouer comme il le fait et, avec un peu de chance, la convocation viendra », a-t-il déclaré,

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Une concurrence féroce pour les places

Si le capitaine d’Everton est convaincu des qualités de son coéquipier, il reconnaît que la concurrence pour une place au milieu de terrain de l’Angleterre est féroce. Avec des joueurs comme Jude Bellingham, Declan Rice et Kobbie Mainoo souvent retenus, intégrer le groupe reste l’un des défis les plus difficiles du football mondial. Toutefois, la capacité de Dewsbury-Hall à allier créativité et courses à haute intensité offre à Tuchel un profil singulier à prendre en considération.

La prochaine fenêtre internationale représente un nouveau départ pour plusieurs joueurs en marge de la sélection. Si Dewsbury-Hall continue d’afficher des statistiques de haut niveau en Premier League, il sera de plus en plus difficile pour le staff de l’équipe nationale de l’ignorer.