Jallet charge Luis Enrique pour sa gestion de Mbappé : "Il se fiche de nous !"

Ancien joueur du PSG, Christophe Jallet s’est emporté contre Luis Enrique dimanche pour sa gestion de Mbappé.

Les derniers mois de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ne se passent pas comme prévu. En tout cas, pas comme l’avait imaginé le Bondynois. Vedette de l’équipe, l’international français a changé de statut aux yeux de Lus Enrique depuis qu’il a annoncé au PSG qu’il n’allait pas prolonger en fin de saison. Le technicien espa0gnol n’hésite plus notamment à mettre Mbappé sur le banc ou le sortir en cours de match. Un traitement qui a suscité la colère de Christophe Jallet qui n’a pas épargné Luis Enrique, dimanche.

Christophe Jallet fracasse Luis Enrique pour sa gestion de Mbappé

Mis sur le banc face à Nantes, Kylian Mbappé a été remplacé en cours de jeu contre Rennes et Monaco, le dernier même dès la mi-temps. Interrogé sur ces choix, Luis Enrique a assumé ses décisions expliquant qu’il habitue l’équipe à jouer sans Kylian Mbappé. Mais pour Christophe Jallet, cette explication n’a pas de sens et l’Espagnol s’y prend très mal selon lui.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Ça ne tient absolument pas (ce que fait Luis Enrique, ndlr). Il nous parle de la saison prochaine, mais Mbappé, il est encore là pour six mois et il faut en profiter. C’est sur lui qu’il faut s’appuyer. Evidemment, la décision de Mbappé de partir a tout remis en question. Mais il a été honnête avec le club. Il les a prévenus assez tôt », lance l’ancien défenseur du PSG sur dans le Canal Football Club sur Canal+.

Getty

Luis Enrique a menti au sujet de Mbappé selon Jallet

Christophe Jallet estime que Luis Enrique ne dit pas toute la vérité sur les motivations de ses décisions sur Mbappé. A en croire l’ancien international français, ces choix de Luis Enrique pourraient créer une scission dans le vestiaire. Ce qui n’avantage pas le PSG.

« Luis Enrique, s’il voulait préparer la saison prochaine, pourquoi il ne l’a pas sorti contre Brest lorsqu’il s’est blessé. Pourquoi il ne le sort que depuis qu’il a fait l’annonce ? Il se fiche un peu de nous, oui. Le seul perdant c’est le PSG, ils n’ont rien à gagner dans cette histoire. Forcément, ça va créer des clans. Des pro-Mbappé et des pro-Enrique. Tout le monde va être déstabilisé », peste l’ex-lyonnais.

Robert Pirès désavoue Luis Enrique

Présent également sur le plateau du CFC, Robert Pirès a également donné son avis sur la gestion de Luis Enrique de Kylian Mbappé. L’ancien international français est allé dans le même sens que Christophe Jallet. Pour l’ancien joueur d’Arsenal, Kylian Mbappé n’est pas un joueur dont l’on peut se passer.

« Quand on a Kylian, il faut le mettre dans de bonnes conditions et que le collectif soit important autour de lui. Voir comment il est capable d’aider ? Il y a un souci avec Luis Enrique. Il y a un changement radical de comportement de sa part envers Mbappé. On ne sait pas à quoi il joue et où il veut aller. On le voit à chaque fois, quand on lui pose la question (sur Mbappé), il est agacé. Il n’a pas à parler de la saison prochaine, mais de ce qui arrive. Et ce qui arrive c’est la Real Sociedad. Il est capable de le mettre sur le banc face à la Real Sociedad. Je ne serai pas surpris », a confié Robert Pirès.