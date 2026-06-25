Jack van Gelder manifeste un vif agacement envers la NOS durant ce Mondial

Jack van Gelder, ex-commentateur de la NOS, critique ouvertement la gestion des pauses hydratation durant la Coupe du monde. Agacé par la mise en œuvre de ces interruptions, il a décidé de ne plus suivre les matchs de la phase finale sur la chaîne qui l’a employé pendant des années.

La FIFA prévoit en effet une pause hydratation au milieu de chaque mi-temps, une décision qui a déjà suscité de vives critiques. Pour Van Gelder, l’introduction de ces deux courtes interruptions par rencontre n’est pas en soi un problème.

« Cela fait beaucoup de bruit aux Pays-Bas, car chez nous, on diffuse simplement des publicités à ces moments-là », explique Van Gelder au micro de Radio 538, soulignant pourquoi il désapprouve la manière de travailler de la NOS.

Ce passionné de football suit désormais systématiquement les rencontres sur la chaîne belge VRT. « Là-bas, je vois les entraîneurs échanger avec les joueurs, les soigneurs s’occuper des blessés pour les remettre sur pied. Cela permet de rester dans le match. Mais chez nous, on se déconnecte complètement. »

Une approche bien différente de celle, plus respectueuse du rythme du match, adoptée aux Pays-Bas, regrette Van Gelder. « La chaîne pour laquelle j’ai toujours travaillé, la NOS, s’est soudainement mise à faire du commercial, mais de la pire façon qui soit. »

Enfin, celui qui a commenté plus de trois cents matchs de l’équipe nationale néerlandaise à la radio regrette aussi la suppression d’un poste de commentateur durant le premier tour de la Coupe du monde : « Il n’en restait qu’un seul, c’est un peu maigre. »