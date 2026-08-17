Fink connaît la recrue des Schwarz-Gelben depuis leur période commune au sein du club de première division belge du KRC Genk. L’ancien international allemand y a officié comme entraîneur de juin 2024 à décembre 2025, tandis que Karetsas est issu du centre de formation du club.

« C’est une petite souris magicienne, un milieu de terrain très créatif avec des dribbles superbes. Dans une équipe de possession comme Dortmund, il pourra accomplir énormément de choses avec ça, ça colle bien. Il peut vraiment régaler s’il obtient ses libertés », a jugé Fink au sujet de la nouvelle recrue du BVB.

Cela étant, le Grec, à seulement 18 ans, est encore très loin d’avoir atteint la fin de son développement. « Il peut et doit encore devenir meilleur, encore beaucoup apprendre », a analysé Fink au sujet de son ancien protégé, avant de préciser : « Par exemple en ce qui concerne sa gestion du risque. Quand dois-je jouer ou garder le ballon ? Quand dois-je lancer le contre et partir en dribble ? »

Sur ces points, Karetsas a besoin « de davantage d’expérience. À 18 ans, il ne peut pas encore l’avoir. Cela viendra automatiquement avec l’enchaînement des matches », a poursuivi Fink. Le joueur de 18 ans doit simplement « être patient. Il ne doit pas penser qu’il sait déjà tout faire et tout ».

Car les attentes seront différentes à Dortmund qu’elles ne l’étaient encore à Genk. À ce sujet, Fink a mis en garde contre une pression trop importante qui pourrait peser sur le joueur offensif. « Les attentes sont élevées au vu de l’indemnité de transfert. J’espère que cela ne deviendra pas un problème. Surtout si, à un moment donné, les choses se passent peut-être moins bien pour lui ou pour le club. »

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Konstantinos Karetsas marque lors du match amical du BVB contre Arsenal

Le BVB a officialisé il y a près de deux semaines le transfert de l’international grec aux dix sélections. À Dortmund, Karetsas a signé un contrat jusqu’en 2031, tandis qu’environ 32 millions d’euros ont été versés à la Belgique en échange.

Ainsi, le joueur de 18 ans est un peu moins cher que le précédent transfert record de Dortmund, Ousmane Dembélé, qui avait rejoint les Westphaliens à l’été 2016 en provenance du Stade Rennais pour 35 millions d’euros.

Pour ses débuts, le Grec a immédiatement su convaincre. Lors de la victoire 3-2 en match amical contre Arsenal la semaine dernière, il a directement inscrit un but.

Après Joane Gadou, Kaua Prates et Justin Lerma pour un total d’environ 30 millions d’euros, Karetsas est déjà la quatrième recrue du BVB cet été. Les activités de transfert du Borussia ne sont toutefois pas encore terminées. Le compatriote de Karetsas, Giannis Konstantelias, ainsi que Joey Veerman du PSV Eindhoven sont eux aussi tout proches d’un transfert chez les Schwarz-Gelben.