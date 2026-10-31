« J’avais peur » : la superstar du Bayern Harry Kane a craint pour sa carrière

Dans un entretien accordé à France Football, coorganisateur du Ballon d’Or, le joueur de 33 ans est revenu sans détour sur ses débuts difficiles à Tottenham Hotspur. « Pendant mes périodes de prêt, j’ai eu des doutes », a reconnu Kane. Arrivé chez les Spurs en 2004 en provenance du centre de formation du FC Watford, il a intégré l’équipe première six ans plus tard. Mais la percée espérée s’est d’abord fait attendre. L’attaquant a été prêté à plusieurs reprises au cours des trois années suivantes, à Leyton Orient, Millwall, Norwich City et Leicester City.

En 2013, Kane est finalement revenu dans le nord de Londres. Bien que Tottenham ait de nouveau envisagé un prêt, l’attaquant voulait cette fois s’imposer à tout prix et a refusé de partir. « Je sentais que le moment était venu de franchir un nouveau cap », s’est-il souvenu. Il savait aussi ce qui était en jeu : « Si je ne parvenais pas à m’imposer à l’époque, j’avais peur de continuer à être prêté et de finir par être vendu. »

Quand Harry Kane a-t-il fait ses débuts avec Tottenham Hotspur ?

Sous les ordres de Tim Sherwood, qui avait pris les rênes de Tottenham début 2014, Kane a finalement eu sa chance. Il l’a immédiatement saisie : pour son premier match de Premier League sous Sherwood, il a marqué contre l’AFC Sunderland. Ce but a servi de déclic. « Je savais que j’avais saisi cette occasion », s’est remémoré le capitaine de l’équipe d’Angleterre. Au fil des années suivantes, il est devenu une véritable légende du club. Au total, Kane a inscrit 280 buts et délivré 63 passes décisives en 435 matches officiels avec Tottenham.

Il n’a pourtant remporté aucun titre à Londres. Cette disette n’a pris fin qu’après son transfert au Bayern Munich à l’été 2023, pour lequel le club munichois a déboursé environ 95 millions d’euros. Depuis, Kane a remporté avec le Bayern deux titres de champion d’Allemagne, une Coupe d’Allemagne et deux Supercoupes d’Allemagne. Il vient désormais de décrocher, avec le Ballon d’Or, la plus grande récompense individuelle de sa carrière. Sa saison 2025-2026 exceptionnelle, marquée par l’incroyable total de 61 buts en matches officiels avec le club le plus titré d’Allemagne, a été déterminante. Lundi, il a ainsi été sacré meilleur footballeur du monde à Londres.

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Kane a également expliqué ce que cette distinction représente pour lui : « Nous vivons à une époque où de telles récompenses comptent pour les gens et influencent leur perception de la qualité d’un joueur. Personne ne pourra jamais m’enlever ce moment ni cette saison. Je pense qu’avec des titres comme celui-ci, on gagne le respect des autres et des supporters. C’est certain. »

Kane évolue à un niveau similaire cette saison encore. Après douze matches officiels, il compte déjà dix buts et sept passes décisives. Samedi, le choc de Bundesliga face au Borussia Dortmund (18 h 30) lui offrira une nouvelle occasion de marquer et de délivrer des passes décisives.