« En janvier, je veux reprendre la compétition et c’est ce qui va se passer », a affirmé Sanches au journal portugais A Bola. « Je veux réussir mon retour, représenter mon club du mieux possible et faire avec le plus grand enthousiasme ce qui me plaît le plus. »

Début septembre, le contrat de Sanches avec le Paris Saint-Germain, qui devait normalement courir jusqu’à l’été prochain, avait été résilié. Depuis, le joueur de 29 ans cherche un nouveau club, sans succès pour l’instant.

« J’ai traversé des périodes difficiles », a déclaré Sanches à propos de sa carrière jusqu’ici marquée par de nombreuses blessures. « Malheureusement, j’ai eu des blessures que j’aurais préféré ne pas avoir, mais aucune d’entre elles n’était due à un manque de professionnalisme », a-t-il insisté, soulignant qu’il s’était toujours comporté de manière exemplaire.

Quand Renato Sanches a-t-il rejoint le Bayern Munich ?

Sanches était autrefois considéré comme l’un des plus grands espoirs mondiaux au milieu de terrain après avoir remporté l’Euro avec le Portugal en 2016, à 18 ans, en étant titulaire sur le chemin du titre. Peu après, il a quitté Benfica Lisbonne pour le Bayern Munich contre une indemnité de transfert de 35 millions d’euros, sans toutefois jamais répondre aux grandes attentes placées en lui à Munich.

Sanches est resté trois ans sous contrat avec le Bayern, disputant 53 matches officiels. Après avoir été prêté à Swansea City en 2017-2018, il a définitivement quitté le Bayern en 2019 pour rejoindre le LOSC Lille contre une indemnité de transfert de 20 millions d’euros. Le Portugais y a relancé sa carrière avant de rejoindre le PSG en 2022.

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Mais au cours des quatre années suivantes, il n’a disputé que 27 matches pour le club parisien. Souvent freiné par les blessures, il n’a convaincu qu’à de rares occasions. Ses prêts à l’AS Rome, à Benfica dans son pays natal, puis au Panathinaïkos Athènes n’ont pas apporté d’amélioration durable. Il a disputé 24 matches pour le club grec la saison dernière.

Renato Sanches n’a plus joué pour le Portugal depuis près de cinq ans

Les efforts de Sanches ne suffisent plus depuis longtemps à lui ouvrir les portes de la sélection portugaise : il a disputé le dernier de ses 32 matches internationaux en novembre 2021. « C’est précisément mon professionnalisme qui m’a permis de jouer dans certains des meilleurs clubs d’Europe. Tous ces clubs connaissent le travail de Renato », a souligné Sanches, assurant n’avoir rien à se reprocher en tant que professionnel. « Certaines personnes traversent des périodes plus difficiles que d’autres, et je crois que cette phase de ma vie est désormais derrière moi. »

Quant au club qui pourrait l’accueillir en janvier, rien n’est encore défini. L’été dernier, des rumeurs faisaient état d’un intérêt supposé de l’Union Berlin, mais un retour en Bundesliga ne s’est pas concrétisé. Fin septembre, Foot Mercato rapportait ensuite que Sanches pourrait quitter le football européen et rejoindre le club historique brésilien des Corinthians São Paulo.