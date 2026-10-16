L'ancien président du FC Barcelone, Joan Gaspart, a fait les gros titres il y a quelques jours, en raison de ses déclarations controversées au sujet de la star argentine Lionel Messi.

Gaspart a dirigé le géant catalan entre 2000 et 2003, et son départ s'est déroulé selon un scénario dramatique et triste, à travers une démission forcée sous la pression de la colère des supporters.

Gaspart avait déclaré d'un ton tranchant à propos de Messi il y a quelques jours : « Pour qui se prend-il ? Il doit faire attention, car l'entité du Barça est plus grande que lui », en référence à l'hommage éventuel qui serait rendu à Messi dans la ville de Barcelone.

Plusieurs jours plus tard, Gaspart est sorti lui-même pour clarifier ces déclarations et expliquer sa position. Lors de son passage dans l'émission « Solo para Culés » (Seulement pour les supporters du Barça), il a précisé, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « Je ne me suis jamais excusé auprès de mes enfants lorsque je leur adresse un reproche à propos de quelque chose, que j'aie raison ou tort à mon avis, du moment que je pense que cela va dans leur intérêt. »

Et l'ancien président d'ajouter : « J'ai parlé avec mon cœur. Vous pouvez aimer Messi autant que je l'aime, mais vous ne pouvez pas l'aimer plus que moi. Je reconnais que lorsque j'ai relu mes déclarations par la suite, j'ai réalisé que je n'aurais pas dû exprimer les choses de cette manière ; car même si je pensais dans cet état d'esprit, la formulation n'était pas heureuse. »

Gaspart a poursuivi en insistant sur cette idée, évoquant la force de sa relation avec le joueur : « Je l'aime beaucoup, mais notre relation ressemble à celle d'un père avec son fils. Le père réprimande son fils et lui dit : tu ne t'es pas comporté correctement dans cette affaire. Et à travers ce message, et parce que je lui porte un grand amour, je suis allé un peu trop loin dans ma réaction. »

Gaspart a conclu son propos en tentant de lever toute ambiguïté : « Je me suis un peu emmêlé. Il est logique que le FC Barcelone soit au-dessus de tous, pas seulement de Messi, mais au-dessus de n'importe qui d'autre. Il y a eu un malentendu, et mes déclarations ont peut-être été interprétées comme une tentative de soutenir le président actuel du club, mais c'est totalement faux. »