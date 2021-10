Italie : Mancini déplore les sifflets à l'encontre de Gianluigi Donnarumma

L'ancien gardien de Milan a été chahuté tout au long de la défaite des Azzurri contre l'Espagne en Ligue des Nations.

Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, a exprimé son mécontentement après le retour difficile de Gianluigi Donnarumma à Milan mercredi, affirmant que les fans auraient dû privilégier leur amour pour leur équipe nationale plutôt que leur colère face au récent départ du joueur du club de Serie A. L'ancien gardien de but de l'AC Milan a joué à San Siro pour la première fois depuis son départ pour le Paris Saint-Germain cet été.

Et le héros de l'Euro 2020 a été la cible de huées et de quolibets de la part de la foule alors que l'Italie s'est inclinée 2-1 contre l'Espagne en demi-finale de l'UEFA Nations League. "Cela ne lui aura certainement pas plu, tout comme cela ne nous a pas plu. Gigio a bien fait", a déclaré Mancini aux journalistes après le match. "Gianluigi Donnarumma a joué pour l'Italie et ce n'était pas un match de club".

"Cette situation aurait pu être mise de côté pour une nuit et il aurait pu être sifflé lors d'un éventuel PSG contre Milan. L'Italie est l'Italie et passe avant tout", a ajouté le sélectionneur de l'Italie. Roberto Mancini s'est également exprimé sur l'accueil hostile au micro de la RAI Sport, déclarant que les sifflets étaient un "épisode désagréable".

Fin de série pour l'Italie

La défaite de mercredi est la première que l'Italie a subie en 37 matches, un record mondial qui s'étend sur deux ans et inclut la victoire à l'Euro 2020. L'Espagne, quant à elle, affrontera la France ou la Belgique en finale de la Ligue des Nations, mais le défenseur italien Giorgio Chiellini a essayé de voir le positif dans l'adversité.

"C'est dommage que la défaite soit survenue à Milan, mais il y a de quoi être fier de cette série extraordinaire de résultats", a déclaré le pilier de la Juve à la RAI Sport. "C'est une étape nécessaire dans le processus de croissance d'une équipe qui peut encore faire beaucoup mieux. Nous savions que c'était un match difficile, nous avons demandé de la patience et des esprits clairs, parfois il faut accepter que l'adversaire est une équipe très forte qui vous pose des problèmes".

"C'est dommage, nous voulions poursuivre cette série d'invincibilité, mais le fait est que cela va aider notre processus de croissance. Nous avons presque réussi à revenir au score alors que nous étions réduits à 10 et menés 2-0, donc cela montre ce dont nous sommes capables", a conclu le défenseur. L'Italie sera de retour en action le 10 octobre, lorsqu'elle affrontera le perdant de l'autre demi-finale de la Ligue des Nations lors du match pour la troisième place de la compétition.