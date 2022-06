Italie : Donnarumma, très énervé, reprend un journaliste

Auteur d'une nouvelle bourde face à l’Allemagne (2-5) mardi, Gianluigi Donnarumma n’a pas digéré la question d’un journaliste.

Tendu, Gianluigi Donnarumma. Très tendu, même. Auteur d’une fin de saison très délicate, que ce soit avec le Paris Saint-Germain suite à l’élimination en Ligue des Champions ou avec la sélection italienne, laquelle n’a pas réussi à se qualifier pour le prochain Mondial, l’ancien portier du Milan a visiblement besoin de vacances.

Encore méconnaissable contre l’Allemagne

Il va désormais pouvoir le faire, mais pas avec l’esprit libéré. Et pour cause : avant de prendre des congés, le gardien et ses coéquipiers champions d’Europe se sont fait laminer par l’Allemagne (2-5) en Ligue des Nations. Cinq buts encaissés, et une nouvelle prestation délicate pour Donnarumma, franchement méconnaissable depuis plusieurs mois.

Avec une nouvelle bourde à la clé, sur cette relance catastrophique que vous pouvez voir ci-dessous. Le portier italien a tout de même fait l’effort de passer en zone mixte, mais il n’aurait sans doute pas dû. En effet, Donnarumma n’a pas hésité à reprendre un journaliste de la Rai, dont la question ne lui a pas plu.

"C'est la deuxième fois que je me trompe ? C’est quand l'autre ? Tu parles du match contre le Real Madrid avec une faute ? Eh bien, si tu veux me rejeter la faute, je prends mes responsabilités, même si je parle au nom de l’équipe et pas individuellement parce que j'ai dit que vous apprenez de vos erreurs et cela s'applique également à moi", a pesté le Parisien au micro de la Rai.

Titulaire indiscutable au PSG à la reprise ?

Donnarumma a vraiment besoin de vacances. À lui de s’aérer l’esprit avant une nouvelle saison au PSG, celle qui devrait le voir devenir titulaire indiscutable dans la cage, tandis que Keylor Navas sera soit remplaçant, soit poussé vers la sortie.